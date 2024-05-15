Ещё три участка дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» отремонтируют в регионе по нацпроекту БКД

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» дорожники отремонтируют три участка дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» в Тогучинском районе общей протяженностью 8,4 км. На сегодняшний день работы уже ведутся.
По сведения пресс-службы регионального правительства, один из отрезков проходит недалеко от села Владимировка, другой – рядом с селом Лебедево. Сейчас на объекте ведется фрезерование старого дорожного полотна.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский рассказала, что подрядчик отфрезерует асфальтобетонное покрытие, устроит выравнивающий и верхний слои из асфальтобетонной смеси, а также нанесет разметку.
В минувшем году дорожники обновили почти 20 км дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий». Ремонтные работы осуществлялись на четырех участках недалеко от сел Степногутово, Лебедево и Лекарственное.
Реализация в регионе нацпроекта БКД находится на контроле министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
Фото: ru.freepik.com / Автор: evening_tao
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