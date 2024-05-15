У безработного новосибирца под угрозой пистолета отобрали 7 млн рублей

Сибиряк стал жертвой грабителей в Москве. 13 мая он сообщил в полицию, что на него напали неизвестные, избили и, приставив к голове пистолет, отобрали 7 миллионов рублей.

― Задержать преступников по горячим следам не удалось. Сейчас оперативники изучают видео с камер наблюдения с места происшествия, чтобы найти хоть какие-то зацепки, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах.

Личность новосибирца силовикам тоже показалась подозрительной. Выяснилось, что 22-летний Данил К. нигде официально не работает, в Москву приехал после освобождения из колонии, где отбывал срок за дерзкое ограбление салона мобильной связи в Барнауле. Прописан он в Новосибирске на улице Палласа.

В 2021 году суд приговорил Данила к 2 годам лишения свободы. В сентябре 2019 года парень вместе с другом приехал на его автомобиле на Алтай. Ночью он вооружился топором, спрятал лицо под маской и, разбив окно, проник в магазин. Там он похитил несколько десятков смартфонов и сим-карт на сумму более 2 млн рублей.

До этого Данил был судим в Новосибирске за другие кражи и грабежи, но суд назначал ему условное наказание.

Сейчас жертве преступления придется доказывать, что похищенные у него миллионы были добыты честным способом. Есть вероятность, что эти деньги он тоже у кого-то украл.