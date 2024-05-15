Пожар на мусорном полигоне планируют потушить до конца недели в Новосибирске

Пожар на мусорном полигоне «Левобережный», который находится в Кировском и Ленинском районах Новосибирска, планируют ликвидировать до конца недели.
Как сообщил на заседании комитета Заксобрания по строительству вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка, пожар на полигоне произошёл вечером 14 мая. Из-за возгорания город заволокло смогом. Местные жители жалуются на неприятный запах и затруднённое дыхание.
Пожар был локализован на площади 6 га. За ночь, когда в городе шёл дождь, площадь уменьшилась до 5 га, учитывая склоны и глубинное тление. В отношении МУП «САХ», эксплуатирующего полигон, возбуждено дело об административном правонарушении.
Мусорный полигон «Левобережный» (также известный как Хилокский) эксплуатируется с 1995 года. На нём складируются отходы жилого сектора, предприятий и организаций Кировского и Ленинского районов города. Площадь полигона составляет более 18 га.
Местные жители, которые живут рядом с полигоном, уже несколько лет жалуются на это опасное соседство. Многие уже страдают хроническими заболеваниями.
Ранее редакция сообщала о том, что специалисты взяли пробы воздуха рядом с горящим полигоном в Новосибирске.
Источник фото: МУП «САХ» / Автор — Пресс-служба
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