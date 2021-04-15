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Естественная «вакцинация» против COVID-19

  • 15/04/2021, 15:02
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Сибирские санатории начинают использовать «гелиокс терапию» для лечения последствий коронавируса.

Директор ООО «Санаторий Парус-Резорт» (PARUS medical resort&spa) Юлия Шелепенкова считает, что инновационные технологии открывают уникальные пути лечения заболеваний легких.

— Юлия Евгеньевна, ваш санаторий в прошлом году запустил программу реабилитации переболевших коронавирусом. В этом году вы начали сотрудничество с НИИ терапии и профилактической медицины СО РАН и ведете научные исследования для патентования своей методики реабилитации.  Есть ли планы расширять спектр используемых технологий?

— Мы постоянно мониторим ситуацию с новыми разработками, методиками и технологиями, которые разрабатывают ученые и используют наши коллеги. Довольно долгое время изучали интересный аппарат «Гелиокс»: некоторые санатории в других регионах России еще в прошлом году начали использовать его для реабилитации переболевших коронавирусом. К примеру, в Москве в 2020 году были проведены клинические испытания термической гелий-кислородной смеси на базе института Склифосовского при респираторном дистресс-синдроме при COVID-19.

— Оценивали ли вы результаты «гелиокс терапии»?

— Наработанная учеными и медиками практика, которую мы изучили, показывает, что применение аппарата значительно улучшает биомеханику дыхания, газообмен и микроциркуляцию в легких с увеличением их жизненной емкости.

В клинических испытаниях «гелиокс терапия» показала снижение вирусной активности до 70%. Кроме того, она позволяет восстанавливать дыхательные функции, бороться с гипоксией, проводить балансировку вегетативной системы, а также профилактику осложнений.

— За счет чего достигается такой эффект?

— Как пояснили нам коллеги и ученые, гелиокислородная смесь, генерируемая аппаратом, обладает большой теплоемкостью. Ее можно нагревать до 75-80 градусов без угрозы ожога дыхательных путей. Это открывает новые, на мой взгляд, совершенно уникальные пути лечения заболеваний легких. Объясню почему: COVID-19 и другие вирусные инфекции, проникая в организм человека, оседают в верхних дыхательных путях, а также на слизистой оболочке рта, носа и глаз. Инкубационный период длится до 14 дней. Этот период считается самым эффективным для первичной профилактики развития болезни. Именно в это время важно подействовать на вирусные частицы с помощью подогретой гелий-кислородной смеси.

Нас очень заинтересовали такие возможности, и мы купили аппарат «Гелиокс» в наш санаторий. В ближайшее время он будет доставлен, и после установки мы начнем предлагать услуги «гелиокс терапии» гостям PARUS medical resort&spa.

— Можете детальнее рассказать, в чем суть этой терапии?

— Она сформирована с учетом коррекции всех проблем со здоровьем, которые возникают у человека, переболевшего коронавирусом. В частности, речь идет о коррекции гипоксических нарушений (дефицит кислорода в органах и тканях), восстановлении ослабленного иммунитета, защите сосудов и капилляров. Кроме того, с помощью аппарата можно провести протекцию всех органов, подверженных токсическому воздействию вируса (сердце, почки, сосуды, головной мозг, печень и кишечник).

Лично мне очень интересным кажется такой нюанс: «гелиокс терапия» за счет глубокого проникновения частиц гелия в организм позволяет снизить вирусную активность, а ДНК разрушенных вирусных частиц считываются иммунными клетками человека. В результате организм успевает сформировать иммунную защиту против этого вируса и защитить организм от перехода болезни в клиническую фазу с развитием симптомов или даже осложнений.

На мой взгляд, «гелиокс терапию» можно приравнять к первичному досимптоматическому лечению вирусных инфекций и к естественной «вакцинации» против COVID- 19 и прочих бронхолегочных инфекций.

— Вы несколько раз упоминали другие бронхолегочные инфекции… При каких еще заболеваниях можно использовать «гелиокс терапию»?

— Спектр ее применения достаточно широк. Это бронхиальная астма, пневмония, бронхит, ХОБЛ, обструкция верхних дыхательных путей, ОРВИ, ринит, синусит, никотиновая зависимость, сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, как отмечают урологи и андрологи, аппарат можно использовать для стимуляции мужской потенции. Так что, уверена, «Гелиокс» не будет простаивать, а мы сможем помочь большому количеству клиентов решить проблемы со здоровьем.

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Рекламный материалФото предоставлены «PARUS medical resort&spa»

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : санатории


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