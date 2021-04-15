В Новосибирской области инфляция замедлилась до 4,9%

По информации Сибирского ГУ Банка России, в Сибири и России в целом ситуация была обратной – инфляция в прошлом месяце ускорялась. В Новосибирске повлияла высокая обеспеченность местными продуктами. В частности, по производству овощей и молока регион входит в десятку российских регионов-лидеров.

В начале этого года производство молока в Новосибирской области выросло благодаря реализации инвестпроектов и росту продуктивности молочного стада. В результате молоко в марте стоило меньше, чем год назад. Йогурт и творог также стали доступнее, а рост цен на сметану замедлился до 1% в годовом выражении. Также замедлился рост цен на разные виды сыров, а в месячной динамике жители Новосибирской области могли видеть, что этот продукт подешевел.

С другой стороны, продолжался рост цен на куриное мясо и яйца. Яйца стоили почти на треть дороже, чем в марте прошлого года, рост цен на курицу и окорочка достиг 13%. Такая ситуация характерна в целом для всей страны: куриное мясо и яйца дорожают из-за вспышек птичьего гриппа в отдельных регионах страны.

— Динамика цен на куриное мясо повлияла на стоимость продуктов, для приготовления которых оно используется. Вареная колбаса, а также сосиски и сардельки с марта начали дорожать в годовом выражении, рост цен на кулинарные изделия из птицы ускорился. При этом стоимость всех этих продуктов, а также куриного мяса и яиц в Новосибирской области сохраняется ниже, чем в целом по стране, в связи с высокой самообеспеченностью этими продуктами, – прокомментировал заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.

При этом не все мясные продукты показали похожую динамику. Например, цены на свинину в марте оставались ниже, чем год назад, благодаря увеличению мощностей свинокомплексов и росту производства.