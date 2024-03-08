«Это корпус гнойной хирургии»: пациентка показала разруху в 25-й медсанчасти в Новосибирске

Пациентка Городской клинической больницы №25 Новосибирска выложила в соцсети видеозапись с внутренним «убранством» отделения гнойной хирургии. Девушка с иронией в голосе рассказывает, что штукатурка осыпается, а условия, в которых больные вынуждены мыться, шокируют.

— Скоро потолок начнет сыпаться на людей. Это ванна, в которой моются больные. И я, в том числе. Радует то, что здесь есть одноразовые бритвенные станки. Это единственный плюс. Своеобразная ванная комната. Это корпус гнойной хирургии, — рассказывает автор видео, опубликованного в Телеграм-канале «Инцидент».

Ролик вызвал самые противоречивые мнения у пользователей соцсети. Одни высказались об ужасных условиях в медучреждении, другие приняли сторону медиков.

—Подумаешь, штукатурка отсыпается. В ванной от сырости так часто бывает. В медицине ремонт сделать очень сложно, нужно пройти десятки согласований проектов. Все боятся коррупции. А разрухи почему-то не боятся. Ну и все от администрации зависит, конечно. Есть такие пробивные главрачи, что деньги у Минздрава из горла вырывают на благо учреждения. — Я в первом корпусе недавно лежал. Состояние, конечно, не супер у больницы, но, что намного важнее, есть много отличных специалистов и современное оборудование. А косметику, думаю, доведут как будет финансирование. — Главное врачи. Их золотые руки. — Тот случай, когда даже не гнойная хирургия станет гнойной. — Гнойная, вот все и сгнило.

Согласно официальным данным здание ГКБ №25 на Александра Невского, 1а было построено в 1950 году. Больница № 25 является правопреемником Центральной медико-санитарной части № 25, созданной в качестве регионального центра для обследования, лечения и реабилитации работников атомной промышленности и энергетики.

Это была самая крупная медико-санитарная часть в СССР. Попасть на лечение в эту больницу всегда считалось большой удачей: уникальная техническая база, современная диагностика, а главное — великолепные врачи. Коллектив больницы формировался только из высокопрофессиональных кадров, отбор шел по строгому конкурсу. Многие из тех специалистов продолжают трудиться в больнице и по сей день.