Пассажир Honda погиб в ДТП на федеральной трассе под Новосибирском

В Болотнинском районе Новосибирской области произошла смертельная авария с участием двух автомобилей. ДТП произошло 8 марта в 11:30 на 103 километре трассы Р-255 «Сибирь».
По версии ГИБДД, 33-летняя женщина за рулем Honda Fit ехала в сторону Кемеровской области. При обгоне впереди движущегося автомобиля она столкнулась со встречным автомобилем Lexus RX350, под управлением 38-летнего мужчины. От мощного удара переднюю часть хэтчбека смяло в гармошку.
— В результате аварии 34-летний пассажир Honda получил травмы, не совместимые с жизнью, от чего скончался на месте. Женщина-водитель в тяжелом состоянии госпитализирована, — рассказали в Госавтоинспекции региона.
На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства устанавливаются.
Ранее редакция сообщала о том, что в ДТП в Тогучинском районе Новосибирской области погиб 65-летний водитель Volkswagen Tiguan. Смертельная авария произошла около 15:15 7 марта на трассе К-19Р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий».
Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области.
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