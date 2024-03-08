Сильная магнитная буря обрушится на жителей Новосибирска 9 марта

Новая магнитная буря атакует жителей Новосибирска в субботу, 9 марта. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сила геомагнитных ударов составит 4 балла из 10.
Возмущения геомагнитного поля могут вызвать головные боли, головокружение, слабость, тошноту, повышенное давление, бессонницу и проблемы в работе сердца.
Метеозависимым врачи рекомендуют избегать обострения болезней ЖКТ, исключив из рациона жирную, жареную и соленую пищу и алкоголь. В этот день также лучше отказаться от физических нагрузок, не нервничать и побольше проводить времени на свежем воздухе.
Ранее редакция сообщала о кармическом новолунии, которое жители Новосибирской области смогут увидеть в 16 часов 10 марта.
Фото: freepik.com — freepik
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