Сильная магнитная буря обрушится на жителей Новосибирска 9 марта

Новая магнитная буря атакует жителей Новосибирска в субботу, 9 марта. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сила геомагнитных ударов составит 4 балла из 10.

Возмущения геомагнитного поля могут вызвать головные боли, головокружение, слабость, тошноту, повышенное давление, бессонницу и проблемы в работе сердца.

Метеозависимым врачи рекомендуют избегать обострения болезней ЖКТ, исключив из рациона жирную, жареную и соленую пищу и алкоголь. В этот день также лучше отказаться от физических нагрузок, не нервничать и побольше проводить времени на свежем воздухе.

Ранее редакция сообщала о кармическом новолунии, которое жители Новосибирской области смогут увидеть в 16 часов 10 марта.