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«Это возможность представить проекты будущего»: в Новосибирске стартовала 16-я Сибирская Венчурная Ярмарка

  • 23/08/2022, 17:40
Сибирская Венчурная Ярмарка
24 компании-экспонента представили свои инновационные бизнес-идеи инвесторам

Во вторник, 23 августа, в новосибирском «Экспоцентре» в рамках форума «Технопром» стартовала 16-я Сибирская Венчурная Ярмарка. В торжественной церемонии открытия приняли участие Ирина Викторовна Мануйлова, заместитель губернатора Новосибирской области; Вадим Викторович Медведев, генеральный директор Фонда поддержки проектов Национальной Технологической Инициативы; Алексей Константинович Пономарёв, вице-президент Сколковского института науки и технологий, Кирилл Владимирович Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково», Альбина Ивановна Никконен, исполнительный директор РАВИ, Александр Леонидович Николаенко, директор Новосибирского областного инновационного фонда.

Как отметила в своем приветственном слове к участникам ярмарки Ирина Мануйлова, в сегодняшних условиях как никогда актуальна задача увеличить число стартапов.

Сибирская Венчурная Ярмарка

«Мы сегодня даем возможность представить проекты будущего. Приглашаем к диалогу наши компании, которые должны вырасти в серьезные, большие не просто компании и проекты – а должны обрасти связями, стать основой корпораций. Я хочу поблагодарить партнеров, которые из года в год традиционно присутствуют здесь и приезжают познакомиться с нашими проектами и дать им путевку в жизнь, рекомендации, экспертную оценку – это важно для начинающих компаний», — подчеркнула Ирина Мануйлова.

В свою очередь Александр Николаенко подчеркнул, что в прошлом году Фонд стал единым окном в инновационную сферу для местного бизнеса.

Сибирская Венчурная Ярмарка

«Формат проведения Сибирской Венчурной Ярмарки меняется, и даже сама площадка в этом году, как видите, инновационная – мы расположили экспонентов в своеобразных «молекулах». Приехали интересные инвесторы, экспоненты представляют великолепные проекты. Нам бы очень хотелось, чтобы в первую очередь, были результаты для вас», — заявил Александр Николаенко.

В качестве разминки Ярмарка стартовала с элеватор-питча: инноваторы за минуту пытались «продать» свою бизнес-идею Кириллу Каему. Заинтересовать инвестора оказалось нелегко – заветную визитку получил только один начинающий бизнесмен.

В рамках выставки свои бизнес-идеи два дня – 23 и 24 августа – презентуют 24 компании-экспонента, предварительно отобранные судейской коллегией. Инновационные идеи, лежащие в основе их компаний, нуждаются в инвестициях – благодаря Ярмарке предприниматели могут найти венчура, бизнес-ангела или инвестора и здесь же подписать соглашение о сотрудничестве.

Фото предоставлено НОИФ

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Рубрики : Технологии

Регионы: Сибирь

Теги : Технопром технологии Сибирская венчурная ярмарка


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