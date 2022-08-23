Министром ЖКХ и энергетики Омской области назначен Владимир Шнипко

Губернатор Омской области Александр Бурков назначил Владимира Шнипко министром энергетики и ЖКХ региона. Новый глава ведомства вступает в должность со среды. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Владимир Шнипко родился в 1990 году. Окончил магистратуру омского технического университета (ОмГТУ) по специальности «Теплоэнергетики и теплотехника». Работал главным специалистом по вопросам теплоснабжения в структурах омской мэрии, осуществляющих надзор за теплоэнергетическим оборудованием. Трудовой стаж в отрасли ЖКХ — 10 лет.

С июня 2017 по август 2018 — начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Советского административного округа. С августа 2018 по март 2022 года — заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Омска. С 29 марта был назначен руководителем МП Омска «Тепловая компания».

Редакция ранее сообщала, что прежний глава Минэнерго Антон Гаак был освобожден от занимаемой должности накануне. Местные СМИ, со ссылкой на свои источники отмечали, что отставка связана с недоработками возглавляемого им министерства и в частности с ситуацией, которая привела к обрушению стены пятиэтажного жилого дома по улице 20-го Партсъезда 12 августа.

После произошедшего глава региона поручил провести служебную проверку, чтобы установить виновных.