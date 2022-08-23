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Новая Зеландия расширила санкции против РФ, Сербия c 1 ноября не сможет получать нефть из РФ из-за санкций ЕС, Storytel покидает Россию, шведский Lindab ушел

  • 23/08/2022, 17:26
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санкции против РФ
Новые санкции и исход иностранного бизнеса. Дайджест за 23 августа.

Новая Зеландия расширила санкции против РФ, — заявила Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаия Махута.

В санкционный список были включены 48 человек и одна компания, рассказала Махута, не уточнив при этом имена граждан и название организации.

По словам Махуты, санкции «направлены против политических и военных деятелей сепаратистских администраций в отделившихся Донецкой и Луганской областях».

— Новая Зеландия введет санкции против чиновников, назначенных Кремлем для управления оккупированными территориями Украины. Новые ограничительные меры направлены против политических и военных деятелей в администрациях Донецкой и Луганской областей, и они затрагивают 48 должностных лиц и одно юридическое лицо, — говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте правительства страны.

Махута уточнила, что санкции Новой Зеландии будут распространены на тех, кто был назначен «министрами и мэрами захваченных областей или занял другие должности и способствует интеграции этих регионов с Россией».

К настоящему моменту Новая Зеландия ввела санкции против более чем 800 российских граждан, включая президента РФ Владимира Путина и депутатов Госдумы, а также в отношении 93 крупнейших предприятий и организаций страны.

Сербский президент сказал, что осенью страна перестанет получать нефть из России, которая доставляется в страну танкерами через Адриатическое море, а затем по трубопроводу через Хорватию, так как поставки заблокируются санкциями. Он призвал граждан готовиться к трудной зиме.

— Что мы будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября российской нефти для нас не будет, мы будем под санкциями (из-за ограничения поставок из России), — сказал Вучич в обращении к гражданам.

Президент Сербии заявил, что альтернативное сырье — нефть из Ирака — дороже российской нефти на 31 доллар за баррель, что приведет к потерям для бюджета в размере 600 миллионов долларов в год.

Напомним, в июне Евросоюз наложил эмбарго на поставки российской нефти морским путем. Европейские страны договорились, что отказ от таких поставок будет поэтапным и займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других продуктов нефтепереработки.

При этом для стран, которые особенно сильно зависят от российской нефти, предусмотрены временные исключения. Среди них — Венгрия и Словакия.

Сервис по прослушиванию и чтению книг Storytel покидает Россию, рассказывает издание «Коммерсантъ».

Сервис полностью перестанет работать 1 октября. После февральских событий компания решила остановить свою деятельность в России. Однако она не стала уходить сразу, Storytel решил позволить российским пользователям продлить свою подписку на некоторое время. Теперь же, после 1 октября сервис будет полностью недоступен на территории РФ.

Storytel один из крупнейших сервисов по чтению и прослушиванию книг. В России компания работает с 2017 года. В ее библиотеку входят более 700 тыс. книг на разных языках мира.

Шведская компания Lindab, специализирующаяся на создании систем вентиляции, прекратила свою деятельность в России, сообщает пресс-служба компании.

— По состоянию на 1 августа Lindab не осуществляет операций, продаж или покупок в России, — говорится в сообщении.

Уточняется, что свою дочернюю компанию, работавшую в России, Lindab продала российскому генеральному директору, который ее возглавлял. В дальнейшем компания поменяет название и будет работать с российскими поставщиками.

Отмечается, что объем продаж Lindab в 2021 году составил 9 648 млн шведских крон (около 54 млрд рублей). Компания работает в 20 странах, более половины продаж приходится на Северную Европу.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции, а также приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на этом этапе миллиардами долларов.

Фото: pixabay.com — Makalu

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина спецоперация санкции бизнес


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