Работа новосибирских ученых стала эталоном для нейрохимиков всего мира

Нейробиолог кафедры физиологии Новосибирского госуниверситета Петр Меньшанов и ученые Института цитологии и генетики СО РАН стали единственными российскими исследователями, чья работа в области нейрохимии была признана международными экспертами заслуживающей доверия и рекомендована как надежный эталон всем остальным экспериментаторам и клиническим специалистам в мире, сообщили в пресс-службе НГУ.

Надежность результатов и высокий методический уровень работы новосибирских ученых подтвердила Международная рабочая группа, разрабатывающая стандарты прижизненной оценки содержания ключевых для организма химических веществ в головном мозге с использованием современных магнитно-резонансных томографов. Международные эксперты, включая ведущего швейцарского биофизика Рольфа Грютера и других известных специалистов из США, Великобритании, Германии, Франции и Швейцарии, отобрали работу новосибирских ученых среди нескольких десятков тысяч доступных широкой публике научных публикаций в сфере биологии, фармакологии и медицины наравне с другими 166 научными статьями иностранных ученых.

В своей работе новосибирские ученые исследовали эффекты классического анестетика уретана, ранее широко применявшегося в клинической практике, а в наше время признанного золотым стандартом для доклинических испытаний на животных. Используя МР-томограф и простую математическую модель, нейробиолог кафедры физиологии НГУ Петр Меньшанов и его коллеги продемонстрировали, что считавшийся идеальным анестетик приводит к продолжительному повышению уровня молочной кислоты в незрелом головном мозге даже в идеальных условиях снабжения этого органа кислородом. А это в свою очередь ведет к повреждению ткани головного мозга и может служить источником недостоверных данных в работах других исследователей.

— Работа новосибирских ученых также демонстрирует невысокую надежность точечных, скрининговых оценок динамических биохимических величин, так как это зачастую делают в современной клинической практике в силу высокой стоимости высокотехнологичной диагностики. Для более надежной оценки интересующих вас показателей биохимии необходимо измерять концентрации веществ несколько раз и в динамике. А работающий с вами диагност должен неплохо знать математику, физиологию и современную количественную фармакологию. Иначе вы рискуете потратить свои собственные деньги, личное время и ничего толком не узнать о состоянии своего здоровья, — считает Петр Меньшанов.

Ранее новосибирские нейробиологи нашли ген, тесно связанный с проявлением «холодной» агрессии у совершивших тяжелые правонарушения преступников, а их работа вошла в современные авторитетные учебники по криминологии.

Материал предоставлен пресс-службой НГУ

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