Льготные кредиты для жителей сельских территорий

ПАО Банк «Левобережный» и Министерство сельского хозяйства РФ заключили соглашение об участии банка в программе субсидирования процентных ставок*, что позволит жителям сельских территорий Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, Красноярского и Алтайского краев воспользоваться льготными условиями кредитования.

Традиционно Банк «Левобережный» является участником государственных и региональных программ поддержки населения и бизнеса. Напомним, что сейчас в банке действует кредитная программа «Газификация жилья» с субсидированием ¾ от суммы выплаченных процентов, которая реализуется совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

Подробные условия по потребительскому кредитованию можно узнать на сайте банка, а также по телефону службы поддержки клиентов: 8-800-3333-555.

*Программа субсидирования (постановление Правительства РФ от 26.11.2019 № 1514 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по выданным потребительским кредитам (займам), предоставленным гражданам РФ, проживающим на сельских территориях (сельских агломерациях), на повышение уровня благоустройства домовладений»).

Фото: пресс-служба банка