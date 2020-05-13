Экс-заместитель генерального директора клиники Мешалкина, кардиохирург Евгений Покушалов, вышел на работу в ООО «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ). Об этом он написал на своей странице в Facebook. В компании он занял должность заместителя генерального директора по науке и развитию сети клиник.

Покушалова задержали в феврале 2019 года. Он проходил фигурантом уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов) — по подозрению в хищении 1,3 млрд рублей на госзакупках в клинике Мешалкина. В апреле 2019 ему изменили меру пресечения и отправили под домашний арест. В феврале 2020 кардиохирурга освободили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

Евгений Покушалов является доктором медицинских наук, профессором, член-корреспондентом РАН, FACC, FHRS, FESC, FEHRA. Судя по его странице в Facebook, в конце марта он принял участие в заседании президиума СО РАН, а также получил приглашение войти в состав научного комитета Интернационального общества трансляционных исследований (Phoenix, USA ).

— Очень важно иметь российское представительство, особенно важно для российской медицины, у нас очень большой разрыв между фундаментальной наукой и медицинской практикой. К концу 2020 года планируем начать работу с российскими университетами, исследовательскими организациями и профессиональными медицинскими сообществами, — комментировал это приглашение кардиохирург.

По данным сайта Vademec.ru, ЦНМТ занимает 46-ю позицию в топ-100 частных многопрофильных клиник России с выручкой в 703 млн рублей в 2018 году.

Фото: Facebook Евгения Покушалова