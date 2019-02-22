Замдиректора клиники Мешалкина суд отправил в СИЗО на 2 месяца

Член-корреспондент СО РАН, заместитель директора клиники Мешалкина Евгений Покушалов был задержан 20 февраля. 22 февраля решением суда Центрального района Новосибирска он помещен под стражу на 2 месяца. Ранее в его рабочем кабинете прошли обыски.
— В разгар приема, бряцая оружием, ввалилась дружина. Кого взяли? Страшный общественно опасный элемент — Евгений Анатольевич Покушалов. Член-корреспондент РАН, лауреат Государственной премии РФ, победитель конкурса «Лидеры России», ученый с мировым именем, — сообщил на своей странице в соцсети 21 февраля гендиректор ООО «Скайт Полимер» Геннадий Жиловский.
В то же время, по мнению сторонников Покушалова, дело носит заказной характер и связано с переделом рынка медицинского оборудования. НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина закупал оборудование у компании АО «Ангиолайн», резидента Академпарка.
поступили на рассмотрение в Минздрав РФ.
— Доказать передел рынка невозможно в принципе, но есть цепочка фактов, указывающих на давление на НМИЦ, на «Ангиолайн» и лично на Евгения Покушалова в вопросах закупки «правильного» оборудования, — пишет на своей странице Геннадий Жиловский. — Дело в том, что Евгений не отвечает за закупки непосредственно, но он принимает решение — какой конкретно стент или другой вид медицинского изделия применить. Логика следствия будет в том, чтобы доказать, что Евгений Покушалов, имея тесные связи с учредителями «Ангиолайна», использовал свое служебное положение для формирования заказа именно на стенты «Ангиолайна» и получал от этого материальную выгоду.
Как следует из информации «Контур-фокус», Евгений Покушалов является соучредителем ООО «Прометей» (Создано в феврале 2019 года. – Ред.), специализирующего на разработках в области естественных и технических наук. Его партнеры — Андрей Кудряшов и Алексей Французов — также являются совладельцами «Ангиолайна». Напомним, «Ангиолайн» совместно с клиникой Мешалкина разрабатывает современные, качественные и недорогие инструменты для ангиопластики и стентирования на уровне и выше мировых аналогов. По итогам прошлого года компания заняла 30% российского рынка, открыла филиалы по всей стране. В августе копания намерена запустить в Кольцово новое производство и планирует к 2020 году выйти на 50% рынка с соответствующим увеличением количества рабочих мест. Ранее Александр Караськов говорил о том, что медицинские изделия местных производителей крайне неохотно используют учреждения здравоохранения, предпочитая приобретать импортную продукцию.
— Мы не имеем никакого отношения к ситуации в Центре им. Мешалкина. Целью создания и основным видом деятельности ООО «Прометей», про которое пишут СМИ, являются «научные исследования и разработки в области естественных и технических наук». Оно было зарегистрировано только 6 февраля 2019 года и никак не связано с госзакупками или иной коммерческой деятельностью клиники Мешалкина, — говорится в комментарии, полученном редакцией от Андрея Кудряшова, директора компании «Ангиолайн».
— Наше сотрудничество сфокусировано в области разработки, изучения и совершенствования нашей продукции для ее более эффективного и безопасного использования. Это связано не только с географической близостью центра, но и с его лидирующим положением в иерархии сердечно-сосудистых клиник страны. Центр им. Мешалкина является головным медицинским учреждением в области интервенционной кардиологии — основной сферы применения производимых нами высокотехнологичных медизделий. Более того, это клиника №1 по количеству рентгенэндоваскулярных операций в стране, с большим отрывом от остальных, — приводятся в ответе слова Кудряшова. — Мы сожалеем, что имя нашей компании упоминается сейчас в связи с событиями, происходящими в НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина, поскольку очевидно, что мы не имеем отношения к поводам, послужившим основой для разбирательств следственных органов. Что же касается рассуждений о том, что дело Центра им. Мешалкина направлено против нас, то, во-первых, мы не имеем к госзакупкам Центра никакого отношения, во-вторых, доля закупок стентов в общем объеме закупок для многопрофильных клиник достаточно мала. Хочу подчеркнуть, что мы сотрудничаем с ведущими российскими клиниками и действуем строго в соответствии с законодательством. Вся наша деятельность с научным центром носила исключительно научный характер. Мы — российский производитель, и мы добиваемся того, чтобы наша продукция не только не уступала, а превосходила западные аналоги, поэтому уделяем большое внимание научным разработкам. Правительство, министерство здравоохранения говорят об импортозамещении, и мы действуем ровно в русле этой тенденции.
ее подписали более 1,5 тысяч человек.
— Мы просим проявить уважение ко всем заслугам доктора Покушалова и обеспечить соблюдение всех правовых норм и принципов гуманизма, справедливости и законности при проведении предварительного расследования. Пока идет разбирательство и вина Евгения Покушалова не доказана и не установлена вступившим в законную силу приговором суда, мы просим избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, для того, чтобы Евгений Анатольевич мог дальше помогать людям, — говорится в петиции.
По информации, опубликованной на сайте НМИЦ, Евгений Покушалов — заместитель директора по научно-экспериментальной работе, руководитель центра интервенционной хирургии, доктор медицинских наук, профессор.
Фото с личной страницы Евгения Покушалова
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