Замдиректора клиники Мешалкина суд отправил в СИЗО на 2 месяца

Член-корреспондент СО РАН, заместитель директора клиники Мешалкина Евгений Покушалов был задержан 20 февраля. 22 февраля решением суда Центрального района Новосибирска он помещен под стражу на 2 месяца. Ранее в его рабочем кабинете прошли обыски.

— В разгар приема, бряцая оружием, ввалилась дружина. Кого взяли? Страшный общественно опасный элемент — Евгений Анатольевич Покушалов. Член-корреспондент РАН, лауреат Государственной премии РФ, победитель конкурса «Лидеры России», ученый с мировым именем, — сообщил на своей странице в соцсети 21 февраля гендиректор ООО «Скайт Полимер» Геннадий Жиловский.

Следователи ФСБ предъявили ему обвинение в мошенничестве с госзакупками на 1,3 млрд рублей. Второй эпизод дела касается легализации криминальных доходов. В январе 2018 года Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Новосибирской области признало ООО «Компания ФИТО» и ООО «Терра» нарушившими федеральный закон «О защите конкуренции». Компании участвовали в госзакупках по поставке медпрепаратов в клинику Мешалкина. Сумма заключенных ими контрактов по результатам торгов составила более 500 млн рублей.

В то же время, по мнению сторонников Покушалова, дело носит заказной характер и связано с переделом рынка медицинского оборудования. НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина закупал оборудование у компании АО «Ангиолайн», резидента Академпарка.

— Доказать передел рынка невозможно в принципе, но есть цепочка фактов, указывающих на давление на НМИЦ, на «Ангиолайн» и лично на Евгения Покушалова в вопросах закупки «правильного» оборудования, — пишет на своей странице Геннадий Жиловский. — Дело в том, что Евгений не отвечает за закупки непосредственно, но он принимает решение — какой конкретно стент или другой вид медицинского изделия применить. Логика следствия будет в том, чтобы доказать, что Евгений Покушалов, имея тесные связи с учредителями «Ангиолайна», использовал свое служебное положение для формирования заказа именно на стенты «Ангиолайна» и получал от этого материальную выгоду.

Как сообщил присутствующим на суде журналистам директор клиники Мешалкина Александр Караськов, его заместитель закупки не осуществлял, а занимался наукой. Сегодня также стало известно, что Евгений Покушалов являлся претендентом на должность директора ННИИТО. Документы о его назначении уже поступили на рассмотрение в Минздрав РФ

Как следует из информации «Контур-фокус», Евгений Покушалов является соучредителем ООО «Прометей» (Создано в феврале 2019 года. – Ред.), специализирующего на разработках в области естественных и технических наук. Его партнеры — Андрей Кудряшов и Алексей Французов — также являются совладельцами «Ангиолайна». Напомним, «Ангиолайн» совместно с клиникой Мешалкина разрабатывает современные, качественные и недорогие инструменты для ангиопластики и стентирования на уровне и выше мировых аналогов. По итогам прошлого года компания заняла 30% российского рынка, открыла филиалы по всей стране. В августе копания намерена запустить в Кольцово новое производство и планирует к 2020 году выйти на 50% рынка с соответствующим увеличением количества рабочих мест. Ранее Александр Караськов говорил о том, что медицинские изделия местных производителей крайне неохотно используют учреждения здравоохранения, предпочитая приобретать импортную продукцию.

— Мы не имеем никакого отношения к ситуации в Центре им. Мешалкина. Целью создания и основным видом деятельности ООО «Прометей», про которое пишут СМИ, являются «научные исследования и разработки в области естественных и технических наук». Оно было зарегистрировано только 6 февраля 2019 года и никак не связано с госзакупками или иной коммерческой деятельностью клиники Мешалкина, — говорится в комментарии, полученном редакцией от Андрея Кудряшова, директора компании «Ангиолайн».

— Наше сотрудничество сфокусировано в области разработки, изучения и совершенствования нашей продукции для ее более эффективного и безопасного использования. Это связано не только с географической близостью центра, но и с его лидирующим положением в иерархии сердечно-сосудистых клиник страны. Центр им. Мешалкина является головным медицинским учреждением в области интервенционной кардиологии — основной сферы применения производимых нами высокотехнологичных медизделий. Более того, это клиника №1 по количеству рентгенэндоваскулярных операций в стране, с большим отрывом от остальных, — приводятся в ответе слова Кудряшова. — Мы сожалеем, что имя нашей компании упоминается сейчас в связи с событиями, происходящими в НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина, поскольку очевидно, что мы не имеем отношения к поводам, послужившим основой для разбирательств следственных органов. Что же касается рассуждений о том, что дело Центра им. Мешалкина направлено против нас, то, во-первых, мы не имеем к госзакупкам Центра никакого отношения, во-вторых, доля закупок стентов в общем объеме закупок для многопрофильных клиник достаточно мала. Хочу подчеркнуть, что мы сотрудничаем с ведущими российскими клиниками и действуем строго в соответствии с законодательством. Вся наша деятельность с научным центром носила исключительно научный характер. Мы — российский производитель, и мы добиваемся того, чтобы наша продукция не только не уступала, а превосходила западные аналоги, поэтому уделяем большое внимание научным разработкам. Правительство, министерство здравоохранения говорят об импортозамещении, и мы действуем ровно в русле этой тенденции.

Он подчеркивает, что Национальный медицинский исследовательский центр им. ак. Е.Н.Мешалкина — это крупнейшее научное учреждение страны, с которым поддерживают рабочие контакты все региональные и многие федеральные структуры.

В официальных источниках изначально было объявлено, что заседание будет открытым. На слушание приехали коллеги, друзья и бывшие пациенты Евгения Покушалова. В итоге заседание было закрытым и длилось 6 часов. Адвокат Лариса Шихалева предложила в качестве альтернативной меры пресечения домашний арест. Суд поддержал прошение следствия о заключении Евгения Покушалова под стражу до 19 апреля. Следователи отмечали, что кардиохирург может скрыться за границей, где у него проживают близкие родственники. Евгений Покушалов сообщил журналистам в конце заседания, что не признает своей вины и вообще считает судебный процесс «беспределом».

— Мы просим проявить уважение ко всем заслугам доктора Покушалова и обеспечить соблюдение всех правовых норм и принципов гуманизма, справедливости и законности при проведении предварительного расследования. Пока идет разбирательство и вина Евгения Покушалова не доказана и не установлена вступившим в законную силу приговором суда, мы просим избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, для того, чтобы Евгений Анатольевич мог дальше помогать людям, — говорится в петиции.

Между тем на change.org появилась петиция на имя судьи Аллы Веселых. В петиции ее просят не ограничивать свободу Покушалову до того момента, пока его вина не будет доказана. На вечер 22 февраля ее подписали более 1,5 тысяч человек.

По информации, опубликованной на сайте НМИЦ, Евгений Покушалов — заместитель директора по научно-экспериментальной работе, руководитель центра интервенционной хирургии, доктор медицинских наук, профессор.

Фото с личной страницы Евгения Покушалова