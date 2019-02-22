 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Замдиректора клиники Мешалкина суд отправил в СИЗО на 2 месяца

Суд Центрального района избрал меру пресечения в отношении член-корреспондента СО РАН Евгения Покушалова.
  • 22/02/2019, 21:35
Авторы: Евгения Серёгина, Юлия Данилова
Врача с мировым именем отправили в СИЗО на 2 месяца
Евгений Покушалов был претендентом на должность директора ННИИТО.

Член-корреспондент СО РАН, заместитель директора клиники Мешалкина Евгений Покушалов был задержан 20 февраля. 22 февраля решением суда Центрального района Новосибирска он помещен под стражу на 2 месяца. Ранее в его рабочем кабинете прошли обыски.

— В разгар приема, бряцая оружием, ввалилась дружина. Кого взяли? Страшный общественно опасный элемент — Евгений Анатольевич Покушалов. Член-корреспондент РАН, лауреат Государственной премии РФ, победитель конкурса «Лидеры России», ученый с мировым именем, — сообщил на своей странице в соцсети 21 февраля гендиректор ООО «Скайт Полимер» Геннадий Жиловский.

ФАС по Новосибирской области выявила картельный сговор на 437 аукционах для клиники Мешалкина

Следователи ФСБ предъявили ему обвинение в мошенничестве с госзакупками на 1,3 млрд рублей. Второй эпизод дела касается легализации криминальных доходов. В январе 2018 года Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Новосибирской области признало ООО «Компания ФИТО» и ООО «Терра» нарушившими федеральный закон «О защите конкуренции». Компании участвовали в госзакупках по поставке медпрепаратов в клинику Мешалкина. Сумма заключенных ими контрактов по результатам торгов составила более 500 млн рублей.

В то же время, по мнению сторонников Покушалова, дело носит заказной характер и связано с переделом рынка медицинского оборудования. НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина закупал оборудование у компании АО «Ангиолайн», резидента Академпарка.

ННИИТО пришлось отказаться от части федеральных квот

Как сообщил присутствующим на суде журналистам директор клиники Мешалкина Александр Караськов, его заместитель закупки не осуществлял, а занимался наукой. Сегодня также стало известно, что Евгений Покушалов являлся претендентом на должность директора ННИИТО. Документы о его назначении уже поступили на рассмотрение в Минздрав РФ.

— Доказать передел рынка невозможно в принципе, но есть цепочка фактов, указывающих на давление на НМИЦ, на «Ангиолайн» и лично на Евгения Покушалова в вопросах закупки «правильного» оборудования, — пишет на своей странице Геннадий Жиловский. — Дело в том, что Евгений не отвечает за закупки непосредственно, но он принимает решение — какой конкретно стент или другой вид медицинского изделия применить. Логика следствия будет в том, чтобы доказать, что Евгений Покушалов, имея тесные связи с учредителями «Ангиолайна», использовал свое служебное положение для формирования заказа именно на стенты «Ангиолайна» и получал от этого материальную выгоду.

Как следует из информации «Контур-фокус», Евгений Покушалов является соучредителем ООО «Прометей» (Создано в феврале 2019 года. – Ред.), специализирующего на разработках в области естественных и технических наук. Его партнеры — Андрей Кудряшов и Алексей Французов — также являются совладельцами «Ангиолайна». Напомним, «Ангиолайн» совместно с клиникой Мешалкина разрабатывает современные, качественные и недорогие инструменты для ангиопластики и стентирования на уровне и выше мировых аналогов. По итогам прошлого года компания заняла 30% российского рынка, открыла филиалы по всей стране. В августе копания намерена запустить в Кольцово новое производство и планирует к 2020 году выйти на 50% рынка с соответствующим увеличением количества рабочих мест. Ранее Александр Караськов говорил о том, что медицинские изделия местных производителей крайне неохотно используют учреждения здравоохранения, предпочитая приобретать импортную продукцию.

— Мы не имеем никакого отношения к ситуации в Центре им. Мешалкина. Целью создания и основным видом деятельности ООО «Прометей», про которое пишут СМИ, являются «научные исследования и разработки в области естественных и технических наук». Оно было зарегистрировано только 6 февраля 2019 года и никак не связано с госзакупками или иной коммерческой деятельностью клиники Мешалкина,  — говорится в комментарии, полученном редакцией от Андрея Кудряшова, директора компании «Ангиолайн».

«Ангиолайн» планирует запустить производство в Кольцово в августе

Он подчеркивает, что Национальный медицинский исследовательский центр им. ак. Е.Н.Мешалкина — это крупнейшее научное учреждение страны, с которым поддерживают рабочие контакты все региональные и многие федеральные структуры.

— Наше сотрудничество сфокусировано в области разработки, изучения и совершенствования нашей продукции для ее более эффективного и безопасного использования. Это связано не только с географической близостью центра, но и с его лидирующим положением в иерархии сердечно-сосудистых клиник страны. Центр им. Мешалкина является головным медицинским учреждением в области интервенционной кардиологии — основной сферы применения производимых нами высокотехнологичных медизделий. Более того, это клиника №1 по количеству рентгенэндоваскулярных операций в стране, с большим отрывом от остальных, — приводятся в ответе слова Кудряшова. — Мы сожалеем, что имя нашей компании упоминается сейчас в связи с событиями, происходящими в НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина, поскольку очевидно, что мы не имеем отношения к поводам, послужившим основой для разбирательств следственных органов. Что же касается рассуждений о том, что дело Центра им. Мешалкина направлено против нас, то, во-первых, мы не имеем к госзакупкам Центра никакого отношения, во-вторых, доля закупок стентов в общем объеме закупок для многопрофильных клиник достаточно мала. Хочу подчеркнуть, что мы сотрудничаем с ведущими российскими клиниками и действуем строго в соответствии с законодательством. Вся наша деятельность с научным центром носила исключительно научный характер. Мы — российский производитель, и мы добиваемся того, чтобы наша продукция не только не уступала, а превосходила западные аналоги, поэтому уделяем большое внимание научным разработкам. Правительство, министерство здравоохранения говорят об импортозамещении, и мы действуем ровно в русле этой тенденции.

Закон о закупках сдерживает развитие высокотехнологичной медицины

В официальных источниках изначально было объявлено, что заседание будет открытым. На слушание приехали коллеги, друзья и бывшие пациенты Евгения Покушалова. В итоге заседание было закрытым и длилось 6 часов. Адвокат Лариса Шихалева предложила в качестве альтернативной меры пресечения домашний арест. Суд поддержал прошение следствия о заключении Евгения Покушалова под стражу до 19 апреля. Следователи отмечали, что кардиохирург может скрыться за границей, где у него проживают близкие родственники. Евгений Покушалов сообщил журналистам в конце заседания, что не признает своей вины и вообще считает судебный процесс «беспределом».

Почему дело «Тиона» возвратили прокурору

Между тем на change.org появилась петиция на имя судьи Аллы Веселых. В петиции ее просят не ограничивать свободу Покушалову до того момента, пока его вина не будет доказана. На вечер 22 февраля ее подписали более 1,5 тысяч человек.

— Мы просим проявить уважение ко всем заслугам доктора Покушалова и обеспечить соблюдение всех правовых норм и принципов гуманизма, справедливости и законности при проведении предварительного расследования. Пока идет разбирательство и вина Евгения Покушалова не доказана и не установлена вступившим в законную силу приговором суда, мы просим избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, для того, чтобы Евгений Анатольевич мог дальше помогать людям, — говорится в петиции.

По информации, опубликованной на сайте НМИЦ, Евгений Покушалов — заместитель директора по научно-экспериментальной работе, руководитель центра интервенционной хирургии, доктор медицинских наук, профессор.

Фото с личной страницы Евгения Покушалова

Популярное с сайта

Пармон о федеральном имуществе

СО РАН получает за счет внебюджетной деятельности около 400 млн рублей в год

22/02/2019, 11:50
Вопросы управления имуществом, которые напрямую касаются будущего Академгородка, сейчас находятся в разработке.
Экс-глава новосибирской компании предстанет перед судом в Татарстане за мошенничество

Экс-глава новосибирской компании предстанет перед судом в Татарстане за мошенничество

22/02/2019, 10:44
В сговоре со снабженцем из Татарстана он совершал хищение стретч-пленки у индустриального парка Камские поляны.
Доля контрафактных сигарет на рынке Сибири продолжает расти

Табачный рынок Сибири захлебывается в контрафакте

22/02/2019, 10:00
Каждая седьмая пачка сигарет в регионах Западной Сибири имеет нелегальное происхождение.

Актуальный разговор

Андрей Бекарев анализирует ситуацию на фармацевтическом рынке

«Большая часть производств и инноваций у нас появляется и развивается, не благодаря, а вопреки»

Все материалы
Новости

Регионам придется прописывать в бюджетах новые обязательства

22/02/2019, 17:39

Денежные онлайн-переводы сибиряков самые большие

22/02/2019, 14:36

Новосибирская область исполнила бюджет 2018 года с профицитом 7 млрд рублей

22/02/2019, 14:27

Парк культуры и отдыха «Центральный» объединят с парком культуры «Березовая роща»

22/02/2019, 13:55

Ущерб лесному хозяйству региона от нелегальных рубок составляет около 7 млн рублей

22/02/2019, 13:33

СО РАН получает за счет внебюджетной деятельности около 400 млн рублей в год

22/02/2019, 11:50

Экс-глава новосибирской компании предстанет перед судом в Татарстане за мошенничество

22/02/2019, 10:44

Табачный рынок Сибири захлебывается в контрафакте

22/02/2019, 10:00

Ситуация и тренды на рынке новостроек Новосибирска

22/02/2019, 08:00

В НГАУ усовершенствовали оборудование для почвообработки

21/02/2019, 19:07

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска