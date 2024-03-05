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Евгения Чавкина покидает руководящий состав Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

  • 05/03/2024, 10:59

Евгения Чавкина покидает руководящий состав Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
Евгения Владимировна назначена на должность замминистра экономического развития Приморского края, где будет отвечать за развитие малого и среднего предпринимательства.

Новосибирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» сообщает о назначении вице-председателя отделения Евгении Чавкиной на должность заместителя министра экономического развития Приморского края.  На новом месте она будет отвечать за развитие малого и среднего предпринимательства в Приморье.

— Я благодарна команде «ОПОРЫ РОССИИ» за совместную работу, поддержку, наши результаты – это бесценный опыт, который позволил реализовать самые смелые проекты по развитию МСП. Выходцы из «ОПОРЫ РОССИИ» работают в органах власти всех уровней. Со своей стороны, я приложу все усилия, чтобы оправдать доверие и принести конкретные результаты, связанные с развитием предпринимательства Приморского края и нашей страны, — сказала Евгения Чавкина.

В свою очередь министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин отметил, что команда пополнилась перспективным и опытным сотрудником в лице Евгении Чавкиной.

— Правительство края обеспечивает благоприятные условия для жизни, создает возможности для раскрытия потенциала привлеченных кадров из других регионов. Мы готовы предложить высокооплачиваемые места для тех, кто хочет успешно построить свою карьеру, сделав наш край еще лучше, — подчеркнул Андрей Блохин.

— Умение достигать результата, системное мышление и многозадачность – эти и многие другие качества характеризуют Евгению Владимировну как профессионала, который способен реализовать самые амбиционные цели и задачи. Стать постоянным спикером ПЭФ, ВЭФ, имея троих детей, получать очередное высшее образование. Совмещать материнство, предпринимательскую, общественную деятельность и давать результат – это то, что характеризует современную женщину-управленца, и именно такой является Евгения Чавкина, — рассказывает исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева.

Что касается результатов работы Евгении Чавкиной, то ими стали не только региональные, но и федеральные меры поддержки МСП, среди которых программа «Промышленная ипотека», запущенная с 2022 года в РФ для предприятий обрабатывающей промышленности по всей стране.

В 2021 году Евгения Владимировна запустила первый производственный проект по кооперации крупных предприятий региона с предприятиями малого бизнеса «Развитие». Следует отметить, что в минувшем году он был включен в перечень лучших практик. Проект был рекомендован Минэкономразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) при участии федеральных органов исполнительной власти и комиссий Госсовета России к массовому тиражированию во всех регионах нашей страны.

Частью проекта «Развитие» является уникальная обучающая программа для предпринимателей «Успешный производитель», которая реализуется на базе Центра «Мой бизнес» в качестве меры господдержки МСП.

Под руководством Евгении Владимировны в Новосибирском областном отделении «ОПОРЫ РОССИИ» появилась рабочая группа по вопросу дефицита кадров. Предложения рабочей группы по формированию единой кадровой потребности во всех регионах страны было направлено в Госсовет РФ и уже принято Президентом РФ. В этом году оно должно быть реализовано по всей России.

В Новосибирской области Евгения Чавкина предложила реагировать региональный проект популяризации рабочих профессий, который поддержал Андрей Травников, глава региона, и планируется к внедрению уже в текущем году.

— Наша организация уже давно и по праву стала партнёром государства, формирующим деловой климат и инвестиционную привлекательность региона, – считает Игорь Салов, председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ». — Уровень экспертности и компетентности участников нашего отделения позволяет нам осуществлять функцию социального лифта. Мы, по сути, создаём резерв для органов государственной и законодательной власти. Евгения Владимировна яркий и квалифицированный специалист. Мы гордимся и желаем новых успехов на поприще работы в государственной власти!

Поздравляем Евгению Владимировну с новым статусом и полномочиями для развития малого и среднего предпринимательства!

Автор фото: Елена Симакова

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Опора России Евгения Чавкина


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