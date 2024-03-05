Одиннадцатиклассница Виктория Буничева стала самой красивой дружинницей в Новосибирске

Титул «Мисс Весна» Новосибирска получила одиннадцатиклассница Виктория Буничева из Ленинского района. А «Миссис Весной» стала Юлия Евсеева из Первомайского района.
В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, Виктория Буничева поразила зрителей восточным танцем.
— Прекрасная девушка — целеустремленная и красивая, внешне и внутренне. Эти девушки — красавицы и мужчин способны повести за собой, — рассказала Евгений Твердохлебов, председатель жюри, начальник управления молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Отмечается, что самой юной участнице конкурса — 16 лет, а самой взрослой — 45.
Сперва конкурсанток выбрала дружина или общественное объединение, уже после голосовали посетители группы штаба народных дружин.
Ранее редакция сообщала о том, что воспитатель из Тогучина подарил Андрею Малахову куклу-семиручку.
Фото со страницы мэрии Новосибирска в Телеграм
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