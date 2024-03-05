Депутаты заксобрания единогласно одобрили отчет губернатора Новосибирской области

Своим правом задать вопросы по итогам отчета губернатора по факту воспользовалась только фракция КПРФ. Однако коммунисты обратили внимание губернатора сразу на большой спектр вопросов.

Роман Яковлев предложил проработать вопрос с пристройкой к школе №210 на Горском жилмассиве, а также создать условия для обучения детей-спортсменов, которые занимаются хоккеем в ЛДС «Арена».

Яков Новоселов обратил внимание губернатора на итоги проверки Контрольно-счетной палатой Новосибирской области программы дополнительного образования. По его словам, задачи программы не достигнуты, а освоение средств, которые на нее выделились, вызывает много вопросов.

Вадим Агеенко призвал проработать вопрос о завершении одного из самых крупных долгостроев Новосибирска — Восточного обхода, а также завершении проекта Бугринского моста в том формате, как он задумывался изначально — в виде Южного транзита.

Александр Козлов предложил губернатору обратить особое внимание на достройку в рамках ГЧП-соглашений семи поликлиник: чтобы они были введены в эксплуатацию не позднее 1 января 2025 года.

Андрей Травников отметил, что все предложения депутатов будут взяты в работу. Спикер Заксобрания Андрей Шимкив сообщил, что ряд вопросов комитеты Заксобрания отработают вместе с министерствами правительства. В частности, реализацию программы допобразования.

В итоге отчет губернатора Новосибирской области за 2023 год депутаты регионального парламента приняли единогласно.

Ранее редакция рассказывала о том, что субъектам федерации РФ спишут 2/3 бюджетных кредитов, которые регионы смогут направить на реализацию актуальных для них проектов. На этой неделе на оперативном совещании губернатор поручил министерствам и муниципалитетам проанализировать готовность проектов к реализации при получении дополнительных федеральных денег.