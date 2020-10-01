Новосибирцы придумали, как утилизировать отходы сельхозпроизводства

— Разработку оборудования для экологически безопасной утилизации отходов сельского хозяйства мы начали в 2010 году. На сегодняшний день выполнены три госконтракта по программе «СТАРТ» Фонда содействия инновациям. По этим договорам в рамках НИОКР мы изготовили три установки: сначала модель, потом экспериментальный образец размером с письменный стол и опытный полноразмерный образец, — рассказал Infopro54 директор ООО «БиоИстЭн» Сергей Вильчек. — Если сказать коротко, то инновационная сущность оборудования заключается в том, что мы научились сжигать помет влажностью 75% (т.н. «клеточный» помет), а также производить из него удобрения (в очень короткие сроки и дешево). При использовании нашего оборудования можно полностью отказаться от пометохранилищ и решить проблему неприятного запаха, который сопровождает деятельность многих птицеводческих и животноводческих предприятий.

Общий объем вложенных в проект инвестиций составляет более 200 тысяч долларов. В проект вложены не только государственные деньги, но и средства частного инвестора. В качестве индустриального партнера и инвестора выступило АО «Новосибирская птицефабрика» (входит в холдинг «Сибирский Премьер»).

— Это очень инновационно восприимчивая компания (как и холдинг «Сибирский Премьер» в целом), ориентированная на использование нового оборудования, технологий, понимающая свою экологическую ответственность, —подчеркивает Сергей Вильчек.

— Сейчас мы приступили к изготовлению головного образца опытной партии производительностью до 30 тонн помета в сутки. Заказчиком пилотного проекта также выступила «Новосибирская птицефабрика». Образец будет готов к лету 2021 года. Его планируется разместить в Евсино. Это будет промышленная площадка для тестирования пилотной установки. В перспективе не исключено, что площадка сможет принимать отходы других предприятий холдинга «Сибирский Премьер», в число которых входят не только птицефабрики, но и фермы КРС, — говорит собеседник Infopro54.

По заказу партнера-инвестора инноваторы изготовили опытный образец оборудования мощностью переработки до 10 тонн птичьего помета в сутки. Оно установлено на птицефабрике холдинга в Евсино. Уже сейчас, по словам Сергея Вильчека, установка компании может перерабатывать такие виды отходов сельхозпроизводства, как помет птицы, навоз свиней и КРС, лузгу, шелуху, сгнившее сено и т.п. В ходе переработки можно получать тепловую и электрическую энергию, концентрированное биоорганическое удобрение и другую продукцию с добавленной стоимостью.

По расчетам инноваторов, для полного решения проблемы утилизации органических отходов «Новосибирской птицефабрике» нужно будет разместить в Евсино около 10 таких установок. Если оборудование будет настроено на производство удобрений, то оно окупится в течение 1,5 лет. Параллельно будет вырабатываться тепло, которое можно направить на организацию горячего водоснабжения. При настройке установки только на производство тепловой энергии для отопления предприятия срок окупаемости составит около 2,5 лет. Произведенные удобрения можно использовать на собственных полях холдинга при выращивании кормов для скота и птицы, это позволит сократить расходы на закупку приобретаемых холдингом минеральных удобрений на 30-40%. Кроме того, произведенные удобрения можно поставлять и на рынок.

— Сейчас результаты наших промышленных испытаний внимательно изучают представители других птицефабрик региона. Ими заинтересовалась компания Big Dutchman (международный производитель оборудования для птицеводства), так как наше оборудование имеет существенные конкурентные преимущества, по сравнению как с российским, так и с зарубежным оборудованием аналогичного назначения. На свиноводческие хозяйства и фермы КРС, мы еще не выходили. Начнем эту работу после запуска и тестирования пилотной установки, — пояснил Сергей Вильчек. — Для крупных животноводческих хозяйств, где производство биологических отходов, например, составляет до 50 кг на одну голову КРС в сутки, проблема их утилизации также крайне актуальна. Как правило, даже произведенные из отходов удобрения уже избыточны для рынка вблизи хозяйств, а логистические издержки по транспортировке таких отходов (при высокой себестоимости их изготовления существующими способами) делают их неконкурентоспособными на удаленных рынках.

— Для реализации этого проектам нам, безусловно, нужна поддержка государства. Рассчитываем, что удастся войти со своим проектом в АгроНОЦ, — говорит Сергей Вильчек.

По его словам, сейчас компания размещает заказы на производство комплектующих для установки на предприятиях Новосибирска. В перспективе планирует открыть собственное производство полного цикла в качестве резидента ТОСЭР «Линево».

ООО «БиоИстЭн» создано в 2010 году. Учредителями являются Сергей Вильчек и Федор Сторожев (по 41%), ОАО «Новосибирская птицефабрика» (18%).

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