Эволюционный успех общероссийского масштаба

В Москве подведены итоги самой масштабной в России премии в области жилищного строительства — ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК. В коллегиальном сообществе строителей это, без преувеличения, главное событие весны, а в плане репутационной рефлексии — вообще важнейшее в году.

Конкурс, организованный Национальным объединением застройщиков совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палатой, принес очередное признание комплексу «Эволюция» — проекту, еще находящемуся в стадии строительства, но уже живущему в насыщенном состязательном ритме.

Это не первая конкурсная победа «Эволюции». Но примечательна она многим. Во-первых, насыщенностью сообщества соперников: оно представлено крупнейшими компаниями-застройщиками, а в топонимическом смысле winners club конкурса состоит из городов и регионов, прославившихся масштабами урбанизации, — федеральных столиц, Тюмени, Екатеринбурга. Во-вторых, оценочная система конкурса прозрачна и наглядна. Полновесное присутствие в таком кругу — мечта любой строительной компании, но осуществить ее можно только в профессиональной ипостаси — без всяких административных рычагов, исключительно качеством продукта.

Ибо премия ТОП ЖК — самый масштабный в России конкурс жилых комплексов-новостроек, и, пожалуй, самый объективистский — неуязвимый для рекламно-эмоциональной риторики. Потому что зачетные параметры тут построены на принципах исчислимой конкретики. Оценочная система сконфигурирована так, чтобы максимально исключить фактор вкусовщины. Чтобы не возникали резюме в стиле «Ну, я не знаю, просто не нравится и все», от экспертов конкурса требуются ответы на максимально предметные вопросы, а баллы насчитываются по цифровой индексации ответов.

Критерии конкурса в максимальном объеме вобрали в себя требования Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ. Всего утверждены 17 критериев оценки жилых комплексов, в числе которых социальная инфраструктура; дворовые пространства, безопасность; архитектура, фасады; входные группы; подъезды; лифты; инженерные системы; среда для маломобильных граждан. Определение финалистов и победителей здесь осуществляется по 189 номинациям. Победители конкурса определены по итогам рассмотрения 1155 проектов от 772 застройщиков из 74 регионов РФ.

Примечательно, что группировка номинаций была максимально равноценной — без деления на «звезд», чья победа предначертана, и лузеров, назначаемых на роль эффектно избиваемых младенцев. Нет, все компании, соседствующие в номинациях, были взаимно близки по своему победному потенциалу — это и давало конкурсу здоровый «спортивный» драйв. Казусу «сокрушительная победа дочери Алсу» тут неоткуда было взяться — у него попросту не было ни малейшей предпосылки для возникновения. За экспертное признание ЖК «Эволюция» состязался с детищами самых статусных новосибирских застройщиков — с теми, кто в финале каждого строительного сезона пополняет панораму Новосибирска одним-двумя «открыточными» объектами, а стройками своими меняет к лучшему статус целых районов.

Экспертное сообщество конкурса олицетворяет всю Россию, его контактно-рабочим инструментом является портал «Единый ресурс застройщиков» (портал ЕРЗ.РФ), созданный при поддержке Национального объединения застройщиков жилья.

Это, к слову, тоже пример ориентации на прозрачную состязательность и объективность: портал ЕРЗ.РФ — ресурс сугубо некоммерческий, он не принимает рекламных объявлений от агентств недвижимости и граждан. Любая информация тут подвергается обязательной автоматизированной и ручной модерации (проверке на достоверность и непротиворечие другим данным). Функционально портал подходит и к описанию представляемых у себя объектов — в языке подачи нет ни сравнительных степеней, ни гипербол, ни оборотов в стиле «настоящий кусочек обольстительного Парижа в столице Нечерноземья». Только конкретика, только предметные параметры. А все оценки, все ассоциативные связки — на усмотрение самих читателей. От портала — только развернутое описание объектов, без преувеличений и умолчаний, как есть

В общем, от коммерческих агрегаторов портал ЕРЗ.РФ отличается принципиальной несговорчивостью, если информационный партнер вдруг заговорит на шелестящем языке купюр и захочет покупного признания.

Потому логично, что на роль материальной среды конкурса ЕРЗ.РФ подходит безупречно: тут есть и технический потенциал для наглядной подачи соискателей, и практика подбора неангажированных экспертов со всей страны. Формирование этого экспертного сообщества для портала было отдельной «задачей в задаче»: в состав коллективного жюри отбирались архитекторы, представители риэлтерского бизнеса (люди, умеющие смотреть на дома скрупулезно, не ведясь на сантименты), блогеры и журналисты с большой тематической практикой и заверенным портфолио публикаций. В итоге сформированное сообщество из 400 экспертов, представляющих 52 региона России, стало надежным отборочным ситом. На первой стартовой линии Новосибирскую область олицетворяли 170 новостроек. Фильтр был очень плотным — до второго тура дошли лишь 10% всех стартовавших. И это был уже во всех смыслах селектив — бренды и проекты, которые на виду и на слуху у всего города, объекты, числящиеся потенциальными достопримечательностями уже в фазе строительства. В финале соискателей осталось еще меньше — всего 4.

Из этой четверки, набрав максимальное количество баллов, в номинации «Лучший ЖК» победил жилой комплекс «Эволюция» от ГК «Стрижи». Премия включала всего 4 номинации: титульную «Лучший ЖК» и 3 дополнительных. Группа компаний «Стрижи» забрала победу в двух номинациях из четырех.

Второй победой ГК «Стрижи» стало 1 место в номинации «Доступное жилье». Жилой комплекс «Солнечные Часы» стал лучшим из финалистов.

По итогам конкурса ГК «Стрижи» стала, можно сказать, главной марочной персонификацией Новосибирска на федеральном уровне. Впрочем, сам оператор это оценивает не как предмет тщеславия, а как мотивационный фактор.

— Мы, можно сказать, испытали парадоксальное для нашего рынка чувство — настоящий спортивный азарт, — обобщает свои победные эмоции генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский. — Казалось бы, девелопмент — сфера, в принципе, далекая от пылких состязательных страстей. Мол, не «Формула-1» же, а, напротив, недвижимость. Согласитесь, даже звучит статично ­— НЕДВИЖИМОСТЬ. Тем не менее кураж мы испытали буквально «гоночный». Почему? Да потому что он — органика творчества, его естественная составляющая. «Эволюция» — проект, изначально родившийся на творческом порыве, на кураже. Архитектурная идеология, давшая ему жизнь, ­— эко-урбанизм ­— она же эмоциональна, с большой долей человеческого, личностного начала. Это стиль на стыке миров — природы и технологии, технологии и творчества. И мы рады, что наше вдохновение понято и одобрено столь авторитетным сообществом.

Фото предоставлены ГК «Стрижи»