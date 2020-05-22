Главную городскую улицу снова переоденут

До 10 июня плитка на Красном проспекте будет заменена на новую за счет подрядчика. Прошлогодняя, уложенная в рамках программы «БКАД», не пережила зиму.

— Были уложены тротуары красивой гранитной плиткой, — сообщил при обсуждении вопроса ремонта и содержания дорог вице-спикер горсовета Ренат Сулейманов. — Но после зимы отдельные участки практически все разрушились.

— Подрядчик закупил новую плитку, — говорит Клемешов. — Она сейчас в дороге. Думаю, эти участки будут заменены до обозначенного срока.

Как сообщил вице-мэр Олег Клемешов, компания-подрядчикОАО «Новосибирскавтодор»признала, что причиной столь недолговечной жизни плитки стал недостаточно качественный материал для мощения тротуаров.

Гораздо меньше повезло отдаленным от центра города улицам. В первую очередь, речь идет о частном секторе. Несмотря на то, что муниципалитет выполнил свои обязательства, заложив на эти дороги 50 млн рублей, средства от области еще не поступили. Об этом сообщил зампредседателя комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Титаренко.

— Мы готовы дороги поддержать на 50 млн рублей? Или вопрос по частному сектору закрыт? — обратился депутат к представителям исполнительной власти города.

Как сообщают в мэрии, пока ответ по этому поводу от регионального правительства получен отрицательный.

— Отрицательный, но не окончательный, — говорит первый вице-мэр Новосибирска Борис Буреев. — У нас с правительством области остается еще надежда на июньскую сессию. Но проблемы с выпадающими доходами бюджета, которые есть у города, есть в большем объеме и у областного бюджета. Мы в процессе взаимодействия с правительством по этому вопросу.

Параллельно проводятся и переговоры между представителями депкорпусов области и областного центра.

— Был в заксобрании у Шимкива конкретно по этой теме, — рассказывает председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин. — Он сказал, что ждут больших денег из Москвы. Как только они их получат (планируют в конце мая), они к этому вопросу вернутся, поскольку здесь и интересы депутатов заксобрания, которые избираются (На территории Новосибирска. — Ред.). По крайней мере, сколько-то, возможно, на это направление дадут.

По информации мэрии Новосибирска, на текущий ремонт дорог предусмотрены по 210 млн рублей из городского и областного бюджетов, по 50 млн — на ремонт дорог частного сектора и еще 65 млн рублей из городского бюджета — на ремонт тротуаров.

В рамках национального проекта БКАД на 2020 год запланирована реконструкция участков ул. 2-ой Станционной (от дома № 29 до ул. Большой) и участок ул. Большой (от ул. 2-ой Станционной до Колыванского кольца), 1 этап — участок дороги от ул. Большой, 367/1 до ул. Большой, 582/1; ул. Кедровой (от Мочищенского шоссе до городской черты), 1 этап — участок от ул. Охотской до городской черты; Гусинобродского шоссе (от ул. Волочаевской до городской черты), 1 этап реконструкции — участок дороги от ул. Коминтерна до здания по адресу ул. Дегтярева, 23. Также предполагается капитальный ремонт участка ул. Большевистской (от дома № 48 до дома № 119) и перекрестка пр. Строителей и Бердского шоссе. Объектами ремонта также станут Бердское шоссе на участках от пр. Строителей до границы города и от ООТ «Матвеевка» до моста через р. Иня, ул. Владимировская от ул. Фабричной до ул. Дуси Ковальчук и ул. Большевистская от моста через р. Иня до карьера «Борок».

Фото Юлии Даниловой