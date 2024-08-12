Эволюция города: как архитектура Новосибирска влияет на городскую среду

Бурный рост

Архитектура любого города формирует жизненное пространство, которое вызывает у человека различные эмоции. По мнению члена союза архитекторов РФ, доцента кафедры архитектуры НГУАДИ им. А.Д. Крячкова, профессора кафедры АРГС НГАСУ-Сибстрин Игоря Поповского, архитектурный облик, как и сам город, фактически является проекцией общества. Он показывает отношения внутри общества, его политическое и экономическое развитие, считает эксперт.

— У каждого города свои особенности. Будь то Новосибирск, Дубай, Москва, Шанхай или Бомбей. Везде в архитектурных проекциях отображается общество. Человек влияет на архитектуру и изменяет архитектурный облик, но и архитектура оказывает влияние на жителей. «Это взаимодействие в виде обратной связи», —говорит собеседник редакции.

Игорь Поповский напомнил, что в архитектуре Новосибирска, как и у всех остальных городов наблюдались как периоды затишья (например, период брежневского времени, который принято называть застоем), так и периоды бурного строительства.

— В последнее время в Новосибирске бурно изменяется скайлайн, то есть — урбанистическая панорама, линия горизонта, силуэт. Если посмотреть с левого берега Новосибирска на правый, то можно увидеть, насколько сильно преображается его облик за последние 15-20 лет. При этом, почти каждое десятилетие в истории Новосибирска — это категорическое своего рода отрицание предшествующего периода. Новосибирск — активно растущий город. Его нельзя механически сравнивать с другими городами. Эту энергию очень хорошо замечают приезжие люди. Бурный рост города, например сильно впечатлил в свое время экс-президента Союза архитектора Андрея Бокова, главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова и многих других., — говорит архитектор.

Новосибирский архитектор Артем Ледяев тоже говорит о том, что за последние годы Новосибирск преобразился.

— Для меня архитектурный облик Новосибирска — это такие значимые здания советского периода, как НОВАТ, цирк, театр Глобус, стоквартирный дом или дом-книжка на площади Калинина. Они выделяются на фоне других зданий. Остальные здания, выполнены в той же стилистике, но более упрощенно. Поэтому еще лет 15-20 назад Новосибирск критиковали за то, что он «серый и унылый». Сейчас в Новосибирске появляются интересные объекты, которые делают городскую среду современной и технологичной. Единственное, практически все они выросли в точечной застройке и далеко не всегда сочетаются друг с другом, — говорит эксперт.

По мнению руководителя архитектурной мастерской компании «Самолет Страна» (входит в группу «Самолет») Георгия Щурова, архитектура положительно влияет на облик города, повышает общую ликвидность и качество городской среды Новосибирска. По его словам, это благоприятно отражается на туристической привлекательности города, а также привлекательности для местных жителей.

— Чтобы город стал интереснее, важно создавать новые сценарии жизни для жителей и гостей города, привлекать опытных креативных специалистов для разработки новых объектов городской среды, а также, что очень важно, повышать уровень жилого фонда, ведь он составляет более 90% всей городской застройки, — говорит собеседник редакции.

Качественная архитектура

Эксперты уверены, что архитектурное пространство оказывает огромное влияние на населяющих ее людей: оно может как вдохновлять, так и вызвать депрессивные состояния. Современный человек живет в неоднородной городской среде. От структуры города, легкости его «прочтения» во многом зависит качество жизни в нем.

— Качественная архитектура — это не просто про «красоту», но и про образ жизни людей. Именно полезные сценарии жизни мы всегда стремимся закладывать в проекты; в частности, качественные архитектурные решения способны позитивно влиять на поведение человека, существующего в ней. Ведь если у нас будет хорошее настроение от того, в каком месте просыпаемся, гуляем, работаем, растим детей, то я уверен, что и принимаемые нами решения будут положительно отражаться не только на нашей жизни, но и на всем обществе, — говорит Георгий Щуров.

Жилой район Светлый Erid:F7NfYUJCUneLtWfXDawP Комфортный микрорайон для жизни большой и маленькой семьи, рядом с лесом и всего в 25 минутах от пл. Калинина. Район развивается с 2010 года на территории 200 га. Уже сегодня в нем проживают более 12 тысяч человек. Это фактически целый город, способный в автономном режиме обеспечивать своих жителей всем необходимым. Район состоит из нескольких кварталов: «Светлый», «Тихий дворик», «Французский квартал», «Альпийский квартал» и Жилой квартал высокой культуры «Ясный». Каждый из них обладает собственной неповторимой харизмой. Новоселы смогут найти здесь свое жилье по вкусу: от просторных студий до двухуровневых квартир с террасами, есть и таунхаусы. Жилой район растет стремительно, и в перспективе население Светлого и его кварталов увеличится до 35 тысяч человек. ООО Специализированный застройщик «Юга-Строй» и ООО СЗ «Анарсити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф Реклама. Рекламодатель ООО «Антар»

Фото ООО «Антар». Автор: Максим Зарубин

Он уверен, что для улучшения городской среды во всех масштабах, необходимо начинать с повышения уровня архитектуры ключевой городской единицы — жилого района.

— Необходимо реализовывать ряд принципов, которые качественно отражаются на жизни горожан: дворы без машин, переменная этажность, тактильность материалов фасадов нижних этажей, озеленение на плоскостных парковках, проектировать разные точки активностей во дворах, по возможности организовывать зеленые кровли на видимых участках малоэтажных и среднеэтажных объектов, создавать нестандартные видовые раскрытия, организовывать коммерчески привлекательные первые этажи, чтобы общественные зоны района были «живыми», — считает эксперт.

Генеральный директор СФО «Основа», директора ООО «Антар», ООО СЗ «Антарсиб» (застройщик жилого района Светлый в Мошковском районе) Антон Рехтин уверен, что архитектурная концепция оказывает значительное влияние на восприятие пространства и играет большое значение при выборе жилой недвижимости.

— Первое, что делает человек при выборе будущей территории проживания, оценивает глазом внешний облик жилого квартала, его комфорт, безопасность. Сегодня горожане не просто покупают квадратные метры — для них важен комфорт. Поэтому, архитектура современных жилых комплексов — это не просто здания, но и дворовые пространства, зонирование территории и многое другое. Хорошо спроектированный и оформленный жилой комплекс способствует повышению качества жизни его жителей, — говорит собеседник редакции.

Он добавил, что спустя 13 лет после запуска проекта в жилом районе Светлый, проект претерпел изменения, появились интересные проекты развития кварталов, парковые зоны, благоустройство территорий. Новые микрорайоны — «Французский квартал», «Альпийский», жилой квартал высокой культуры «Ясный» — возводятся в новой концепции.

— Мы уменьшили этажность домов, сделали их более компактными, так как почувствовали, что покупателям интереснее жить в локациях с меньшим скоплением населения, где рядом лес, сады, школы и другая инфраструктура, — говорит Антон Рехтин.

Игорь Поповский подчеркивает, на сегодняшний день в Новосибирске каждый житель может найти себе городскую среду и жилье по душе.