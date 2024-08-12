Рекламодателям

Эволюция города: как архитектура Новосибирска влияет на городскую среду

  • 12/08/2024, 10:33
Автор: Оксана Мочалова
Эволюция города: как архитектура Новосибирска влияет на городскую среду
Архитектура играет ключевую роль в формировании комфортной и доступной городской среды, оказывая прямое влияние на качество жизни жителей.

Бурный рост

Архитектура любого города формирует жизненное пространство, которое вызывает у человека различные эмоции. По мнению члена союза архитекторов РФ, доцента кафедры архитектуры НГУАДИ им. А.Д. Крячкова, профессора кафедры АРГС НГАСУ-Сибстрин Игоря Поповского, архитектурный облик, как и сам город, фактически является проекцией общества. Он показывает отношения внутри общества, его политическое и экономическое развитие, считает эксперт.

Эволюция города: как архитектура Новосибирска влияет на городскую среду— У каждого города свои особенности. Будь то Новосибирск, Дубай, Москва, Шанхай или Бомбей. Везде в архитектурных проекциях отображается общество. Человек влияет на архитектуру и изменяет архитектурный облик, но и архитектура оказывает влияние на жителей. «Это взаимодействие в виде обратной связи», —говорит собеседник редакции.

Игорь Поповский напомнил, что в архитектуре Новосибирска, как и у всех остальных городов наблюдались как периоды затишья (например, период брежневского времени, который принято называть застоем), так и периоды бурного строительства.

— В последнее время в Новосибирске бурно изменяется скайлайн, то есть — урбанистическая панорама, линия горизонта, силуэт. Если посмотреть с левого берега Новосибирска на правый, то можно увидеть, насколько сильно преображается его облик за последние 15-20 лет. При этом, почти каждое десятилетие в истории Новосибирска — это категорическое своего рода отрицание предшествующего периода. Новосибирск — активно растущий город. Его нельзя механически сравнивать с другими городами. Эту энергию очень хорошо замечают приезжие люди. Бурный рост города, например сильно впечатлил в свое время экс-президента Союза архитектора Андрея Бокова, главного  архитектора Москвы Сергея Кузнецова и многих других., — говорит архитектор.

Новосибирский архитектор Артем Ледяев тоже говорит о том, что за последние годы Новосибирск преобразился.

Эволюция города: как архитектура Новосибирска влияет на городскую среду— Для меня архитектурный облик Новосибирска — это такие значимые здания советского периода, как НОВАТ, цирк, театр Глобус, стоквартирный дом или дом-книжка на площади Калинина. Они выделяются на фоне других зданий. Остальные здания, выполнены в той же стилистике, но более упрощенно. Поэтому еще лет 15-20 назад Новосибирск критиковали за то, что он «серый и унылый». Сейчас в Новосибирске появляются интересные объекты, которые делают городскую среду современной и технологичной. Единственное, практически все они выросли в точечной застройке и далеко не всегда сочетаются друг с другом, — говорит эксперт.

По мнению руководителя архитектурной мастерской компании «Самолет Страна» (входит в группу «Самолет») Георгия Щурова, архитектура положительно влияет на облик города, повышает общую ликвидность и качество городской среды Новосибирска. По его словам, это благоприятно отражается на туристической привлекательности города, а также привлекательности для местных жителей.

Эволюция города: как архитектура Новосибирска влияет на городскую среду— Чтобы город стал интереснее, важно создавать новые сценарии жизни для жителей и гостей города, привлекать опытных креативных специалистов для разработки новых объектов городской среды, а также, что очень важно, повышать уровень жилого фонда, ведь он составляет более 90% всей городской застройки, — говорит собеседник редакции.

Качественная архитектура

Эксперты уверены, что архитектурное пространство оказывает огромное влияние на населяющих ее людей: оно может как вдохновлять, так и вызвать депрессивные состояния. Современный человек живет в неоднородной городской среде. От структуры города, легкости его «прочтения» во многом зависит качество жизни в нем.

— Качественная архитектура — это не просто про «красоту», но и про образ жизни людей. Именно полезные сценарии жизни мы всегда стремимся закладывать в проекты; в частности, качественные архитектурные решения способны позитивно влиять на поведение человека, существующего в ней. Ведь если у нас будет хорошее настроение от того, в каком месте просыпаемся, гуляем, работаем, растим детей, то я уверен, что и принимаемые нами решения будут положительно отражаться не только на нашей жизни, но и на всем обществе, — говорит Георгий Щуров.

Жилой район Светлый

Перерождение Новосибирска: концепция «город в городе»Erid:F7NfYUJCUneLtWfXDawP

Комфортный микрорайон для жизни большой и маленькой семьи, рядом с лесом и всего в 25 минутах от пл. Калинина. Район развивается с 2010 года на территории 200 га. Уже сегодня в нем проживают более 12 тысяч человек. Это фактически целый город, способный в автономном режиме обеспечивать своих жителей всем необходимым. Район состоит из нескольких кварталов: «Светлый», «Тихий дворик», «Французский квартал», «Альпийский квартал» и Жилой квартал высокой культуры «Ясный». Каждый из них обладает собственной неповторимой харизмой. Новоселы смогут найти здесь свое жилье по вкусу: от просторных студий до двухуровневых квартир с террасами, есть и таунхаусы. Жилой район растет стремительно, и в перспективе население Светлого и его кварталов увеличится до 35 тысяч человек.

ООО Специализированный застройщик «Юга-Строй» и ООО СЗ «Анарсити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Реклама. Рекламодатель ООО «Антар»
Фото ООО «Антар». Автор: Максим Зарубин

Он уверен, что для улучшения городской среды во всех масштабах, необходимо начинать с повышения уровня архитектуры ключевой городской единицы — жилого района.

— Необходимо реализовывать ряд принципов, которые качественно отражаются на жизни горожан: дворы без машин, переменная этажность, тактильность материалов фасадов нижних этажей, озеленение на плоскостных парковках, проектировать разные точки активностей во дворах, по возможности организовывать зеленые кровли на видимых участках малоэтажных и среднеэтажных объектов, создавать нестандартные видовые раскрытия, организовывать коммерчески привлекательные первые этажи, чтобы общественные зоны района были «живыми», — считает эксперт.

Генеральный директор СФО «Основа», директора ООО «Антар», ООО СЗ «Антарсиб» (застройщик жилого района Светлый в Мошковском районе) Антон Рехтин уверен, что архитектурная концепция оказывает значительное влияние на восприятие пространства и играет большое значение при выборе жилой недвижимости.

Эволюция города: как архитектура Новосибирска влияет на городскую среду— Первое, что делает человек при выборе будущей территории проживания, оценивает глазом внешний облик жилого квартала, его комфорт, безопасность. Сегодня горожане не просто покупают квадратные метры — для них важен комфорт. Поэтому, архитектура современных жилых комплексов — это не просто здания, но и дворовые пространства, зонирование территории и многое другое. Хорошо спроектированный и оформленный жилой комплекс способствует повышению качества жизни его жителей, — говорит собеседник редакции.

Он добавил, что спустя 13 лет после запуска проекта в жилом районе Светлый, проект претерпел изменения, появились интересные проекты развития кварталов, парковые зоны, благоустройство территорий. Новые микрорайоны — «Французский квартал», «Альпийский», жилой квартал высокой культуры «Ясный» — возводятся в новой концепции.

— Мы уменьшили этажность домов, сделали их более компактными, так как почувствовали, что покупателям интереснее жить в локациях с меньшим скоплением населения, где рядом лес, сады, школы и другая инфраструктура, — говорит Антон Рехтин.

Игорь Поповский подчеркивает, на сегодняшний день в Новосибирске каждый житель может найти себе городскую среду и жилье по душе.

—  У нас создана ситуация выбора, в отличие от того же Санкт-Петербурга. Можно купить апартаменты «для старта», затем приобрести квартиру в одном из ЖК города или поселиться в своем доме.  В городе есть объекты малоэтажной застройки, среднеэтажной застройки, а также современные комплексы, выполненные в разных стилях. Эта ситуация схожа с Нью-Йоркской, где в Манхэттене живут трудоголики и пенсионеры, которые любят тусоваться, а для того, чтобы ребенок поиграл на травке, переезжают в Бронкс. Но проблема заключается в том, что Новосибирск сильно неблагоустроен, что значительным образом ухудшает впечатление от города, — констатирует архитектор.

Фото Поповского из личных архивов, предоставлено Поповским
Фото Ледяева из личных архивов, предоставлено Ледяевым
Фото Щурова их личных архивов, предоставлено Щуровым
Автор фото Рехтина: Роман Барников
Главное фото из архивов Infopro54. Автор фото: Татьяна Краснова

316

Рубрики : Недвижимость Рынки

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : недвижимость новосибирска архитектура


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVc3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVgLЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkmЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkoЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVbyЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Принцип «Галя, отмена, мы договорились» в корпоративных конфликтах уже не работает

Принцип «Галя, отмена, мы договорились» в корпоративных конфликтах уже не работает

Информация выходит в публичную плоскость и несет необратимые риски, в том числе репутационные.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирской области определят площадки для подготовки курсантов военно-патриотических клубов
12/08/24 12:40
Власть
Туристические компании Узбекистана изучают спрос в Новосибирске
12/08/24 12:30
Бизнес Туризм
«Тайм Парк»: апартаменты на Красном проспекте от 16 527 рублей в месяц*
12/08/24 12:11
Недвижимость
Губернатор Новосибирской области предложил помочь детям Курской области
12/08/24 12:00
Общество
Перепутал педали: водителя кроссовера, придавившего женщину у подъезда, будут судить в Новосибирске
12/08/24 11:30
Право&Порядок
Руководителем аппарата губернатора Новосибирской области назначен Денис Костров
12/08/24 11:00
Власть Отставки и назначения
Эволюция города: как архитектура Новосибирска влияет на городскую среду
12/08/24 10:33
Недвижимость Рынки
Бастрыкин взял на контроль дело мигранта, пристававшего к школьницам в Новосибирске
12/08/24 10:30
Общество Происшествия
S7 оштрафовали за отказ в гостинице пассажирам задержанного рейса из Новосибирска
12/08/24 9:59
Право&Порядок
Уволить нового директора МУП САХ потребовала прокуратура у мэра Новосибирска
12/08/24 9:29
Власть
Основатели красноярской сети «Светофор» планируют выйти в Малайзию
12/08/24 9:00
Бизнес
Эпидемиолог Королева: каждый десятый является носителем менингококковой инфекции
11/08/24 18:00
Медицина
Мишустин дал поручение найти средства на финансирование строительства Восточного обхода Новосибирска
11/08/24 17:00
Бизнес Транспорт
Жители Новосибирска собирают гуманитарную помощь для Курской области
11/08/24 16:00
Общество
Кредиторы «Купинского молочного комбината» проголосовали за мировое соглашение
11/08/24 15:00
Бизнес
Вопрос о снижении ставки по ИТ-ипотеке прорабатывают в Новосибирской области
11/08/24 14:00
Бизнес Власть Недвижимость
Самых недооцененных специалистов назвали в Новосибирске
11/08/24 12:00
Общество
Почти 1,5 миллиона выиграл в лотерею житель Новосибирской области
11/08/24 11:00
Общество
По гаражной амнистии новосибирцы за три года оформили всего около 2000 гаражей
11/08/24 10:00
Недвижимость Общество
До +29: жара вернется в Новосибирскую область на предстоящей неделе
11/08/24 9:00
Общество
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Новости компаний
Банк Уралсиб продлил акцию для пенсионеров – 3000 рублей за перевод пенсии на карту банка
12/08/24 10:58
Какой банк выплачивает клиентам кешбэк до 60 000 ₽, мили без ограничений и 13 зарплату
12/08/24 7:00
Портфель кредитных карт Банка Уралсиб вырос до 20 млрд рублей
9/08/24 14:34
Спрос на вклады в Сбере среди сибиряков вырос на 28% за неделю
9/08/24 12:41
Средняя мощность присоединения к электросетям объектов жилищного строительства выросла на 30%
9/08/24 9:00
Новые тренды и условия ИЖС обсудили застройщики на круглом столе со Сбером
8/08/24 11:39

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска