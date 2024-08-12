Бастрыкин взял на контроль дело мигранта, пристававшего к школьницам в Новосибирске

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело по обвинению мигранта в совершении развратных действий к малолетней девочке. Инцидент произошел, когда две школьницы загорали на берегу, и попал в объектив камеры наружного наблюдения.

Видеозапись опубликовали в паблике «Омбудсмен полиции». На кадрах видно, как иностранец пристает к загорающим 10-летним школьницам. Как сообщил автор поста, мужчина целовал и обнимал детей, а также предлагал вступить с ним в сексуальные отношения. Объектам своего вожделения 25-летний извращенец заявил, что ему 14 лет.

Узнавшие о произошедшем родители девочек обратились в правоохранительные органы.

— По факту приставания к малолетнему ребенку гражданином Таджикистана Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Глава СК РФ поручил руководителю СК по Новосибирской области доложить о ходе расследования уголовного дела и по обстоятельствам произошедшего, — сообщили в пресс-службе регионального СК.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске мигранта приговорили к 15,5 годам за истязания и убийство 17-летней школьницы. Хушнуд Хамроев жестоко расправился с бывшей возлюбленной на глазах у очевидцев из-за отказа продолжить отношения. В июле 2024 года суд смягчил приговор убийце.