Ехала по навигатору: спасатели вытащили из утонувшего автомобиля стокилограммовую женщину под Новосибирском

Новосибирские спасатели подарили вторую жизнь женщине-курьеру, которая вместе с автомобилем провалилась под лед в микрорайоне Шлюза.

ЧП произошло поздно вечером 22 ноября. Сибирячка развозила заказы на автомобиле по Новосибирску. Взяв очередной, она вбила адрес в навигатор и, доверившись современным технологиям, поехала.

Приложение, подключенное к спутникам, завело женщину на территорию яхт-клуба в микрорайоне Шлюза. Там она перепутала дорогу и спуск на воду. Из-за этого автоледи с машиной оказались в холодной воде. Повезло, что рядом оказались другие люди, которые позвонили в экстренные службы. Пока на место добиралось МЧС, они своими силами пытались помочь женщине, но автомобиль стремительно погружался в ледяную воду. В салоне все это время находилась водитель.

Ситуация усложнялась еще и тем, что женщина, запертая в авто, весила около ста килограммов.

― Специалисты, прибывшие на вызов, разбили лобовое стекло и вытащили пострадавшую. Затем с помощью троса из воды достали автомобиль, ― рассказали в МЧС региона.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. С автоледи все в порядке, она получила только переохлаждение.

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