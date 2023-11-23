Китайские машины на отечественном авторынке начали дешеветь

По словам автоэксперта Дмитрия Попова, китайские авто стали терять в цене из-за перенасыщения российского рынка и появления большого количества моделей, передает канал «360».

Однако большего снижения Попов ждать не советует.

Отмечается, что за январь-сентябрь в нашей стране было реализовано 112,2 тысячи новых легковых автомобилей, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период минувшего года. Вместе с тем, доля машин китайских брендов увеличилась с 8%от общего объема рынка в 2021 году до 50% в 2023.

Так, бренд Haval (12,8 тыс. шт.) практически сохранил объемы бизнеса этой осенью в сравнении месяц к месяцу, став непревзойденным лидером. В то время как прежний лидер среди иномарок Chery (10,9 тыс. шт., -10% к сентябрю) несколько снизил обороты бизнеса. Аналогичная ситуация с продажами суббрендов Chery — Omoda (4,8 тыс. шт., -9%) и Exeed (4,4 тыс. шт., -3%).

Ранее редакция публиковала список самых выносливых иномарок за полмиллиона рублей.