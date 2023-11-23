Фура потеряла прицеп под железнодорожным мостом в центре Новосибирска

Сегодня утром, 23 ноября, грузовик с прицепом попытался проехать под железнодорожным мостом, но эта идея оказалась неудачной. Инцидент произошел около станции метро «Гагаринская». Фотографии с места происшествия в редакцию Infopro54 прислали читатели.

― Прицеп оторвался, перегородил движение. Примечательно, что там знак висит о предельной высоте в 3,8 метра. Водитель фуры просто хотел проскочить, теперь всем приходится объезжать это недоразумение, ― возмутился автовладелец Николай.

В ГИБДД Новосибирска не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

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