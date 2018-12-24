Ежемесячная выплата из средств МСК на 2019 год составит 11 358 рублей

С января 2018 года у граждан, имеющих право на получение материнского (семейного) капитала, появилась возможность получать средства капитала «на руки» в виде ежемесячных выплат. Данное право распространяется на семьи с невысоким доходом, в которых второй ребенок появился с начала текущего года, сообщили в пресс-службе ОПФР по Новосибирской области.

Согласно норме Закона размер ежемесячной выплаты зависит от региона проживания семьи, и он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. На сегодняшний день в Новосибирской области размер выплаты составляет 11 545 рублей.

Если семья обратится с заявлением об установлении ежемесячной выплаты в декабре текущего года, то назначение выплаты будет рассчитываться из расчета среднедушевого дохода семьи — 17 781 рубль и размера ежемесячной выплаты, установленной на 2018 год, т.е. 11 545 рублей.

Если же обращение последует в 2019 году, то размер ежемесячной выплаты будет уже иной, а именно 11 358 рублей, в соответствии с новой величиной прожиточного минимума за II квартал 2018 года.

— Выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. Поэтому, если семья, у которой истекает годовой срок со дня назначения выплаты, намерена продлить её получение, необходимо подать новое заявление с полным пакетом документов о доходах семьи за последние 12 месяцев. Это можно сделать через клиентскую службу ПФР по месту жительства, через филиалы МФЦ, а также в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР (в этом случае в течение 5 рабочих дней следует представить в органы ПФР необходимые документы, в т.ч. справки о доходах). Выплата назначается со дня обращения с заявлением, — напомнили в пенсионном фонде.

Для того чтобы понять, будет ли семья иметь право на выплату в 2019 году, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи (17 422 руб. 50 коп.), то можно подавать заявление на ежемесячную выплату.

Пример расчета на 2019 год: 11 615 рублей (прожиточный минимум трудоспособного населения) х 1,5 = 17 422,5 руб. х 4 (члены семьи с учетом новорожденного) = 69 690 рублей. Соответственно, если суммарный доход семьи ниже указанной величины, то у нее есть право на получение ежемесячной выплаты.

Оставшуюся сумму капитала семья может направить на любое из предусмотренных Законом направлений.

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