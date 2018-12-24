 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Конкурсы на строительство ЛДС скоро будут объявлены

Первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению в Новосибирске Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году прошло в закрытом для прессы формате.
  • 24/12/2018, 16:17
Автор: Юлия Данилова
02
Сегодня принято решение о создании исполнительной дирекции в статусе АНО — это оргкомитет по решению всех вопросов в связи с подготовкой к чемпионату.

— Предлагаю сегодня рассмотреть проект комплексного организационного плана по подготовке к проведению чемпионата на территории нашего города. В целом могу сказать, что с точки зрения строительных объектов полностью выполнена проектно-сметная документация (ПСД) под строительство ледового дворца спорта. В ближайшее время мы ожидаем получить разрешение госэкпертизы, — рассказал на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению в Новосибирске Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году губернатор области Андрей Травников.

Кроме того, он отметил, что выполнена ПСД под основные объекты инфраструктуры: станция метро «Спортивная», улично-дорожная сеть на левом берегу Оби. В бюджете области предусмотрены средства для финансирования начала работ по всем этим объектам. На 2019 год на строительство ЛДС заложено 1,3 млрд рублей, в федеральном на софинансирование проекта предусмотрено 300 млн рублей.

Деньги на ЛДС, СКИФ и перинатальный центр заложили в федеральный бюджет

Сформирована конкурсная документация на объявление всех необходимых процедур по конкурсам и аукционам, на выполнение работ по подготовке территории. В соответствии с графиком к этим работам необходимо приступить в апреле 2019 года.

— Несмотря на достаточно большой объем работ, которые нам предстоит выполнить за 3 года, с учетом того, что мы достаточно глубоко изучили опыт городов, уже принимавших чемпионаты мира, универсиады, мы понимаем, какие вопросы нам нужно решить. Расслабляться нельзя — объем вопросов достаточно большой, — заявил Травников.

Принимавший участие в заседании оргкомитета министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что регион и город сделали много для того, чтобы получить право на проведение Молодежного чемпионата мира по хоккею.

— Хочу отметить серьезный подход Новосибирской области. Мой заместитель входит в состав оргкомитета на федеральном уровне. Мы окажем всю необходимую поддержку в проведении чемпионата. Если будет необходимо — создадим рабочую группу на уровне министерства, поможем решению вопросов с таможней, с визовой поддержкой, — перечислил Колобков.

Он также подчеркнул, что времени для подготовки спортивной инфраструктуры остается мало, а тот проект, который сейчас проходит госэкспертизу, очень серьезный — стадион на 10 тысяч зрителей.

— Здесь очень важно не отходить от графика строительства. Надеемся, что в апреле начнутся строительные работы, — добавил министр.

В Новосибирске приступили к разработке программы подготовки к Чемпионату мира по хоккею — 2023

На пресс-подходе после завершения заседания оргкомитета Андрей Травников уточнил, что документы госэкспертизы станции метро и улично-дорожной сети планируется получить в январе-феврале.

— Средств, заложенных в областном и федеральном бюджетах на 2019 год, достаточно для того, чтобы нужными темпами приступить к строительству, — добавил губернатор. — Кроме того, решены организационные вопросы. При минстрое области создано отдельное учреждение — дирекция строительства объектов к чемпионату. Сегодня мы приняли решение о создании исполнительной дирекции в статусе АНО — это оргкомитет по решению всех вопросов в связи с подготовкой к чемпионату.

Травников также пояснил, что сегодня идет работа по реконструкции ЛДС «Сибирь». Сейчас идет обследование всех технологических конструкций объекта, ведется проектирование. После Нового года планируется начать работы.

— На 2019 год намечено усиление строительных конструкций кровли ЛДС. Между хоккейными сезонами планируется провести реконструкцию поля, оборудования по подготовке льда. Здесь мы надеемся на помощь наших партнеров и внебюджетное финансирование, — сказал губернатор.

Павел Колобков, отвечая на вопросы журналистов по поводу возможного распределения матчей МЧМ между Новосибирском и Омском, сообщил:

— Заявка на проведение МЧМ-2023 была подана Новосибирской областью и Федерацией хоккея России. На данный момент чисто юридически право на проведении чемпионата получено Новосибирской областью, и она его проводит. Действительно, Омская область, в лице губернатора, выступила с такой инициативой, и сейчас Федерация хоккея ее изучает. После проработки этого вопроса Минспорта РФ подготовит свое заключение.

Колобков подчеркнул, что в госпрограмме предусмотрены средства на строительство ЛДС на 2019-2021 годы.

— При любом графике проведения чемпионата — в одном городе или в двух городах —Новосибирску нужно готовиться к его проведению, соответственно нам необходимо реализовать все проекты, которые включены в график проведения чемпионата и одобрены Федерацией хоккея России и Международной федерацией хоккея. Мы на этот график ориентируемся, и сегодня все подтверждения по финансированию, по крайней мере те, которые можно получить сейчас, у нас есть, — добавил Травников. — Мы готовы приступить к работе в 2019 году и завершить ее в первом полугодии 2022 года.

В правительстве региона заверили, что Омск не рассматривался в качестве допплощадки для проведения МЧМ-2023

Напомним, на минувшей неделе в СМИ появилась информация, что часть матчей Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году пройдет в Омске.

Фото автора

Популярное с сайта

Расширен доступ инвесторов к мерам поддержки Фонда развития моногородов

24/12/2018, 12:10
Например, срок предоставления займов увеличен с 8 до 15 лет, а доля участия Фонда в финансировании проектов с 40 до 80 % от его общей стоимости.

Очередная смена правил игры вынудила застройщиков взять паузу

24/12/2018, 11:31
Введение обязательного проектного финансирования и повышение НДС могут привести к росту стоимости квадратного метра на 20%.

Связной открыл в Новосибирске магазин формата Flex

24/12/2018, 11:18
В дальнейшем планируется привести к новому формату всю розничную сеть компании.

Актуальный разговор

Давление со стороны федеральных производителей на регионалов усиливается

Все материалы
Новости

Ежемесячная выплата из средств МСК на 2019 год составит 11 358 рублей

24/12/2018, 17:11

Новосибирцы стали чаще пользоваться банковскими картами

24/12/2018, 15:45

В 2018 году в автоматизированной системе Новосибирской области выписано почти 2 млн рецептов

24/12/2018, 15:10

Новосибирских производителей стройматериалов приглашают к участию в выставке

24/12/2018, 15:00

Ученые ИНГГ СО РАН помогут найти новые месторождения нефти в Новосибирской области

24/12/2018, 14:07

Расширен доступ инвесторов к мерам поддержки Фонда развития моногородов

24/12/2018, 12:10

Очередная смена правил игры вынудила застройщиков взять паузу

24/12/2018, 11:31

Связной открыл в Новосибирске магазин формата Flex

24/12/2018, 11:18

Как вложиться в красивое прошлое

24/12/2018, 10:00

Год расцвета

24/12/2018, 09:00

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×