Конкурсы на строительство ЛДС скоро будут объявлены

— Предлагаю сегодня рассмотреть проект комплексного организационного плана по подготовке к проведению чемпионата на территории нашего города. В целом могу сказать, что с точки зрения строительных объектов полностью выполнена проектно-сметная документация (ПСД) под строительство ледового дворца спорта. В ближайшее время мы ожидаем получить разрешение госэкпертизы, — рассказал на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению в Новосибирске Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году губернатор области Андрей Травников.

Кроме того, он отметил, что выполнена ПСД под основные объекты инфраструктуры: станция метро «Спортивная», улично-дорожная сеть на левом берегу Оби. В бюджете области предусмотрены средства для финансирования начала работ по всем этим объектам. На 2019 год на строительство ЛДС заложено 1,3 млрд рублей, в федеральном на софинансирование проекта предусмотрено 300 млн рублей.

— Несмотря на достаточно большой объем работ, которые нам предстоит выполнить за 3 года, с учетом того, что мы достаточно глубоко изучили опыт городов, уже принимавших чемпионаты мира, универсиады, мы понимаем, какие вопросы нам нужно решить. Расслабляться нельзя — объем вопросов достаточно большой, — заявил Травников.

Сформирована конкурсная документация на объявление всех необходимых процедур по конкурсам и аукционам, на выполнение работ по подготовке территории. В соответствии с графиком к этим работам необходимо приступить в апреле 2019 года.

Принимавший участие в заседании оргкомитета министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что регион и город сделали много для того, чтобы получить право на проведение Молодежного чемпионата мира по хоккею.

— Хочу отметить серьезный подход Новосибирской области. Мой заместитель входит в состав оргкомитета на федеральном уровне. Мы окажем всю необходимую поддержку в проведении чемпионата. Если будет необходимо — создадим рабочую группу на уровне министерства, поможем решению вопросов с таможней, с визовой поддержкой, — перечислил Колобков.

Он также подчеркнул, что времени для подготовки спортивной инфраструктуры остается мало, а тот проект, который сейчас проходит госэкспертизу, очень серьезный — стадион на 10 тысяч зрителей.

— Здесь очень важно не отходить от графика строительства. Надеемся, что в апреле начнутся строительные работы, — добавил министр.

— Средств, заложенных в областном и федеральном бюджетах на 2019 год, достаточно для того, чтобы нужными темпами приступить к строительству, — добавил губернатор. — Кроме того, решены организационные вопросы. При минстрое области создано отдельное учреждение — дирекция строительства объектов к чемпионату. Сегодня мы приняли решение о создании исполнительной дирекции в статусе АНО — это оргкомитет по решению всех вопросов в связи с подготовкой к чемпионату.

На пресс-подходе после завершения заседания оргкомитета Андрей Травников уточнил, что документы госэкспертизы станции метро и улично-дорожной сети планируется получить в январе-феврале.

Травников также пояснил, что сегодня идет работа по реконструкции ЛДС «Сибирь». Сейчас идет обследование всех технологических конструкций объекта, ведется проектирование. После Нового года планируется начать работы.

— На 2019 год намечено усиление строительных конструкций кровли ЛДС. Между хоккейными сезонами планируется провести реконструкцию поля, оборудования по подготовке льда. Здесь мы надеемся на помощь наших партнеров и внебюджетное финансирование, — сказал губернатор.

Павел Колобков, отвечая на вопросы журналистов по поводу возможного распределения матчей МЧМ между Новосибирском и Омском, сообщил:

— Заявка на проведение МЧМ-2023 была подана Новосибирской областью и Федерацией хоккея России. На данный момент чисто юридически право на проведении чемпионата получено Новосибирской областью, и она его проводит. Действительно, Омская область, в лице губернатора, выступила с такой инициативой, и сейчас Федерация хоккея ее изучает. После проработки этого вопроса Минспорта РФ подготовит свое заключение.

Колобков подчеркнул, что в госпрограмме предусмотрены средства на строительство ЛДС на 2019-2021 годы.

— При любом графике проведения чемпионата — в одном городе или в двух городах —Новосибирску нужно готовиться к его проведению, соответственно нам необходимо реализовать все проекты, которые включены в график проведения чемпионата и одобрены Федерацией хоккея России и Международной федерацией хоккея. Мы на этот график ориентируемся, и сегодня все подтверждения по финансированию, по крайней мере те, которые можно получить сейчас, у нас есть, — добавил Травников. — Мы готовы приступить к работе в 2019 году и завершить ее в первом полугодии 2022 года.

Напомним, на минувшей неделе в СМИ появилась информация, что часть матчей Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году пройдет в Омске.

Фото автора