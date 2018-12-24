Травников подписал постановление о строительстве семи поликлиник в рамках ГЧП

В рамках государственно-частного партнерства в г. Новосибирске будет построено 7 новых зданий для существующих поликлинических отделений на выделенных земельных участках. Соответствующее постановление правительства Новосибирской области № 521-п 24 декабря подписал глава региона Андрей Травников, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что публичными партнерами по реализации проекта выступят органы власти Новосибирской области: министерство здравоохранения, департамент имущества и земельных отношений, министерство строительства, министерство ЖКХ и энергетики, инспекция государственного строительного надзора, министерство экономического развития.

В документе подробно указаны основные технико-экономические показатели каждого создаваемого медицинского объекта: Городской поликлиники № 2 (ул. Татьяны Снежиной), Городской поликлиники № 7 (ул. Пролетарская, (259), Городской поликлиники № 13 (ул. Краснодарская, 6/5), Городской поликлиники № 18 (ул. Степная, 266), Городской поликлиники № 22 (ул. Виктора Уса, 2/1), Городской поликлиники № 16 (пл. Райсовета), Клинической консультативно-диагностической поликлиники № 27 (ул. Ереванская).

Согласно документу, региональному минздраву в срок, не превышающий десяти дней со дня принятия настоящего постановления предписано «разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), и на официальном сайте министерства здравоохранения Новосибирской области настоящее постановление в целях принятия заявлений в письменной форме от иных лиц о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения на условиях, предусмотренных настоящим постановлением».

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