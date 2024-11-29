Ежемесячные расходы новосибирцев на авто превысили девять тысяч рублей

Новосибирцы в среднем в месяц тратят на машину 9 209 рублей. Такие данные привели аналитики Bankiros.ru. Из них большая часть уходит на бензин (130 литров АИ-95) — 7 311 рублей, шиномонтаж — 471 рубль, автомойка — 1426 рублей.

Для сравнения, в среднем по России водитель тратит 9 503 рубля в месяц на обслуживание своего автомобиля. Из них 7 672 рубля на бензин. Шиномонтаж обойдётся в 500 рублей, а если посещать автомойку два раза в месяц, то расходы увеличатся до 1 330 рублей.

Лидером по расходам на машину по стране является Магаданская область (12 644 рубля). Минимальные расходы зафиксированы в республике Ингушетия — 8 452 рубля.

— Расходы автовладельцев по регионам зависят от географической удаленности, уровня развития инфраструктуры и особенностей местной экономики, — говорится в сообщении сервиса.

Ранее редакция сообщала о том, что за год шиномонтаж в Новосибирске подорожал почти на 20 процентов. Но слугой новосибирцы стали пользоваться реже.