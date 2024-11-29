Новосибирским учителям запретили общаться в мессенджерах

Привычное и удобное обеим сторонам общение учителей и родителей в мессенджерах WhatsApp* и Telegram решили запретить. Об этом Om1 Новосибирск рассказал преподаватель школы № 75. Учитель уточнил, что такой запрет с недавнего времени действует и в других образовательных учреждениях города.

— В нашей школе это произошло ещё в начале прошлого учебного года, — рассказала собеседница редакции. — В других учреждениях запрет начал действовать только сейчас.

При этом педагогам озвучили и причину столь неожиданного запрета – это обеспечение информационной безопасности. К тому же педагогам не надо «разрываться» между чатами. К столь резким переменам готовыми оказались не все, некоторых родителей пришлось уговаривать, признается педагог.

— На совещании нас предупредили, что для общения с родителями и для работы нужно обязательно переходить на «Сферум», — продолжила она. — Примерно около трёх месяцев потребовалось, чтобы все ученики и родители его установили. Но всё равно оставались те, кто продолжал писать в WhatsApp* и Telegram.

Переход на «Сферум» затронул не только общение в групповых чатах, но и проведение дистанционных занятий.

Напомним, 21 марта 2022 года Тверской суд Москвы признал компанию Meta*, больше известную как Facebook*, экстремисткой организацией. Деятельность организации, которой принадлежат Facebook* и Instagram*, а также популярный мессенджер WhatsApp, была запрещена на всей территории России.

* — принадлежит компании Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в России.

* — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

Ранее редакция сообщала, что робот Николай теперь записывает новосибирцев к врачу через мессенджер ВКонтакте.