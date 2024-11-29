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Ключевой свидетель обвинения не явился в суд по делу Игоря Диденко

  • 29/11/2024, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Ключевой свидетель обвинения не явился в суд по делу Игоря Диденко
Адвокат не исключает, что процесс пойдет по обвинительному пути

На очередном судебном заседании по уголовному делу директора «Новосибирского картонно-бумажного комбината» Игоря Диденко, которое состоялось 28 ноября, не было ключевого свидетеля со стороны обвинения. Об этом редакции Infopro54 сообщил адвокат НО «Новосибирская городская коллегия адвокатов» Евгений Деменчук. По его словам, работники суда рассказали, что свидетель не явится на заседания так как в настоящее время проживает в Москве.

— Два других свидетеля разошлись во мнении о луже, о ее площади и характере загрязнения, — отметил адвокат.

Кроме того, Евгений Деменчук сообщил, что суд удовлетворил ходатайство гособвинения о привлечении к участию в деле НКБК, хотя ранее отказал в этом стороне защиты. По мнению адвоката, это может говорить о том, что «к доводам стороны защиты в этом судебном процессе прислушиваться никто не собирается, и процесс пойдет по обвинительному пути».

Напомним, история вокруг АО «Новосибирский КБК» началась 2 года назад. Прокуратура заявила предприятию гражданский иск о возмещении вреда в сумме 244,5 млн рублей. Из них 243,6 млн за загрязнение почв, 827 тысяч — за ущерб лесам. На имущество Игоря Диденко постановлениями Центрального районного суда Новосибирска был наложен арест на общую сумму 264,2 млн рублей. В августе 2024 года дело поступило в суд.

Защита Игоря Диденко продолжает настаивать на экологической экспертизе.

Ранее редакция сообщала о том, что трубы со стоками перекрыли на берегу Тулы в Новосибирске. До конца года в городе будет забетонировано 5 труб, сбрасывающих стоки в малые реки.

Фото freepik, создано при помощи нейросети Midjourney 6.

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Рубрики : ЦУР Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Новосибирский картонно-бумажный комбинат загрязнение окружающей среды адвокат


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