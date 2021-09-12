Еженедельно в области проходит около 3 тыс проверок соблюдения ограничительных мер

Порядка 2,7 тысяч объектов проверяется еженедельно во всех районах области, во многих — уже повторно, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области. Почти 830 нарушений было выявлено в результате рейдовых мероприятий на 2774 объектах, 294 административных протокола направлено в суд.

Министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области совместно с Управлением Роспотребнадзора и ГУ МВД по Новосибирской области проведено 66 мероприятий по соблюдению режима повышенной готовности, в ходе которых проверены 32 предприятия в 4 торговых центрах (ТРЦ «Ройял Парк», «Леруа Мерлен», ТЦ «Атлас», ТЦ «Пассаж»), выявлено 2 нарушения. Проверены также 2 отдельно стоящих объекта торговли и общественного питания, нарушений не выявлено. Кроме того, контрольные мероприятия проведены в с. Убинское, Убинского района области, проверено 18 предприятий торговли и общественного питания, выявлено два нарушения; в р. п. Сузун, Сузунского района проверено 14 предприятий торговли и общественного питания, возбуждено 1 административное производство.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области проверен 53 объект торговли, возбуждено 3 административных производства. Проверки также проведены в Чистоозерном районе на 2 объектах торговли и 1 бытового обслуживания, нарушений не выявлено.

Минстрой региона провел 5 рейдовых мероприятия на строительных площадках города Новосибирска, а также был проведен рейд в р. п. Колывань, по итогу которого составлено 2 протокола на юридических и 2 протокола на физических лиц.

Министерством экономического развития проведено 5 рейдовых мероприятий на 11 объектах, проверены гостиницы в г. Обь, Бердск. Все меры по соблюдению режима повышенной готовности в гостиницах соблюдаются. Министерством культуры проведены 9 рейдовых мероприятий в учреждениях, театрах, нарушений не выявлено.

Между тем на минувшей неделе глава областного минздрава Константин Хальзов сообщил, что очередной, четвертой вспышки заболеваемости COVID-19 можно ожидать в последнюю неделю сентября. На это повлияют начало учебного года и конец летних отпусков. Поэтому министерство приняло решение не проводить обратное перепрофилирование медучреждений под основной вид деятельности и в случае необходимости быстро развернуть койко-места для приема коронавирусных больных.

По данным оперативного штаба, на утро 10 сентября в регионе зарегистрировано 60 178 случаев коронавируса (+170 за сутки), в том числе у 4 705 детей. 48 688 пациентов полностью выздоровели (+124 за сутки). Скончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 48 лет, 74 года, 80 лет, 81 год, 82 года и женщины в возрасте 45 лет, 59 лет, 67 лет, 70 лет, 77 лет, 79 лет, 80 лет, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 765человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 1 781 пациент, в том числе 23 ребенка. В отделениях реанимации находятся 137 человек. На ИВЛ — 12 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 2 415 800 тестов на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 4 061 обращение.