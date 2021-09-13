Вокзальная магистраль — головоломка для бизнеса

Если парковки около офиса в современном мегаполисе нет, то его работа превращается в игру на выживание. Именно так комментируют ситуацию с демонтажом парковочных мест на Вокзальной магистрали бизнесмены, чьи офисы находятся на первой линии главной улицы Новосибирска.

— Монтаж выделенных полос на дорожной сети города станет производиться поэтапно. Они будут устанавливаться на тех участках, где позволяет ширина проезжей части и где существует достаточный трафик общественного транспорта, а также в зонах с высокой транспортной и пешеходной доступностью, то есть на центральных магистралях города, — подчеркнул Никулин.

У муниципальных властей есть свое мнение на этот счет. Как рассказал заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин, организация выделенных полос на Вокзальной магистрали была предусмотрена и разработана документами транспортного планирования, утвержденными мэрией города еще в 2018-2020 годах.

Как сообщает мэрия города, демонтаж парковок производится из-за большого пассажирского трафика и, конечно же, для формирования облика города перед предстоящим чемпионатом по хоккею, который пройдет в 2023 году в Новосибирске.

— На Вокзальной магистрали от площади Гарина-Михайловского до проспекта Димитрова, то есть до магазина ЦУМ, организована работа 19 муниципальных маршрутов, 3 пригородных маршрутов с общим сетевым интервалом 29 секунд в час пик. Это достаточно интенсивное движение на правобережной части города, — говорится в докладе заместителя начальника управления пассажирских перевозок мэрии города.

Впрочем, в мэрии заявили, что не все парковочные места на Вокзальной магистрали пойдут под тотальный снос. Часть парковок все-таки останется.

— Было установлено, что организация выделенной полосы от площади Гарина-Михайловского до проспекта Димитрова противоречит возможности размещения там парковочных карманов, поэтому при такой интенсивности движения на этом участке парковочные карманы будут полностью ликвидированы. На участке от проспекта Димитрова до улицы Советской парковочные карманы ликвидируются частично, поскольку такой плотности общественного транспорта здесь нет. На сегодняшний день уже демонтировали 70 парковочных мест, — это решение вынесла рабочая группа совместно с представителями экспертного сообщества и ГИБДД, — подчеркнул Никулин.

В результат парковочные места останутся только у управления Западно-Сибирской железной дороги и у дома на Вокзальной магистрали, 13, так как соответствуют нормам.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, муниципалитет совместно с предпринимателями нашел решение данной проблемы.

— Я даю поручение: учесть возможность высадки пассажиров из такси возле торговых точек. Люди смогут проходить через газонную часть, которая будет расположена на Вокзальной магистрали к магазинам. Мы обсуждали это с предпринимателями и их, как я понял, эта ситуация вполне удовлетворила, — пояснил он.

Локоть также не исключил возможности, что в ночное время дополнительная полоса может стать парковочным местом для контрагентов, сотрудничающих с торговыми центрами. А нарушителей, бросающих машины на дополнительной полосе для общественного транспорта, будет ждать штраф с камер видео- и фотофиксации.

Всего в общей сложности в районе Вокзальной магистрали организованы 652 парковочных места. Припарковать машину можно на площади Ленина, где сейчас организовано 251 муниципальное парковочное место, а также на перекрестке улицы Советской — там подготовили 39 мест для автолюбителей, и в карманах, которые власти города не тронут, там их насчитывается 40. Также оставить машину можно на паркинге около магазина ЦУМ, парковка вмещает 120 автомобилей. Работать будет комплекс автопарковок на площади Гарина-Михайловского — более 200 парковочных мест, из них 102 принадлежат муниципалитету.

По информации мэрии Новосибирска, помимо внедрения выделенной линии общественного транспорта, на Вокзальной магистрали заменят покрытие проезжей части на всем протяжении — от улицы Орджоникидзе до улицы Ленина, включая участок от Ленина до Челюскинцев. Общая длина ремонтируемого участка — 1,4 км. В настоящее время выполнены фрезерование старого покрытия и укладка выравнивающего покрытия. Также меняются бортовые камни, ремонтируются колодцы ливневой канализации, тротуары. Позже здесь появятся новые светофорные объекты и разметка из термопластика с использованием стеклянных микросфер. Стоимость ремонта — 121 млн рублей. Работы ведет подрядная организация ООО «РОАД», завершить их планируют до 25 сентября.

После Вокзальной магистрали дополнительные полосы для общественного транспорта появятся на улице Станиславского.