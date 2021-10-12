Фабрика «Синар» с территории в центре съезжать пока не планирует

В настоящее время мэрией Новосибирска проводится работа по приведению документов территориального зонирования Центрального района в соответствие с утвержденным генеральным планом города. В рамках этой работы фабрика подала свои предложения по планировке территории, в состав которой входит земельный участок предприятия. Об этом в пресс-службе АО «Синар» сообщили «РБК Новосибирск», отметив, что руководство и акционеры не принимали решений о закрытии фабрики.

— Принятие нами решения о переносе производственных мощностей возможно только после подготовки на иной площадки для нового технологичного производственного комплекса, что, безусловно, потребует длительной и тщательной проработки. Компания не нуждается в каком-либо содействии в реализации проекта нового производства и любых проектов на принадлежащем ей земельном участке, обладая собственными ресурсами и давними проверенными партнерами, — подчеркнули представители «Синара».

На фабрике также уточнили, что земля и вся недвижимость являются собственностью «Синара». Но не исключили, что в будущем неиспользуемая в производственных целях часть производственного участка может быть перепрофилирована.

Ранее аналогичные запросы других СМИ, в том числе редакции Infopro54, на фабрике не комментировали.

Напомним, на публичном мероприятии в мэрии Новосибирска две недели назад прошла информация о том, что собственник фабрики рассматривает возможность переноса предприятия из центра города на окраину, а его территория будет застроена жилой недвижимостью.

На комиссии мэрии Новосибирска по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой документации по планировке территории, которая прошла 7 октября, директор муниципального учреждения «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестеркин сообщил, что проект освоения данной территории уже разработан. По словам чиновника, он прошел все согласования, внесены изменения в генеральный план Новосибирска, а территория, на которой стоит фабрика, отнесена к зоне перспективной функциональной застройки. Он говорил о том, что на территории планируется построить жилой комплекс переменной этажности.

Компания «Синар» производит одежду с 1921 года. По данным Seldon.Basis, генеральным директором компании АО «Синар» является Алексей Елезов, совладельцами — «граждане России» и ООО «Перфект Мода», совладельцем которой является Илья Алексеевич Елезов. «Синар» — крупнейший на Востоке России производитель одежды. На сегодняшний день на фабрике работают более 1000 человек. Компания имеет собственные производственные площади — около 20000 кв. м, ежегодно выпускает более 300000 изделий, входит в топ-10 крупнейших российских предприятий швейной отрасли. Чистая прибыль компании «Синар» в 2019 году составляла 24 млн рублей, а в 2020 году — 15 млн рублей. Выручка в 2019-м — 816,8 млн рублей, в 2020-м — 845,4 млн рублей.