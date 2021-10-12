В новосибирском магазине продавали запрещенные сыр и мясо

Партию санкционных продуктов без каких-либо документов обнаружили таможенники в ходе рейда по торговым точкам города Новосибирска, сообщает пресс-служба ведомства.

— Хамон и различные сорта сыра из Италии, Испании, Германии и Голландии, находящиеся в списке российского продовольственного эмбарго, открыто продавались на прилавках одного из пивных магазинов города Новосибирска. Нелегальную продукцию нашли в ходе совместного рейда сотрудники Новосибирской таможни, Новосибирской транспортной прокуратуры и Управления Россельхознадзора по Новосибирской области. Никаких документов на европейский сыр и мясо у продавца не оказалось, — прокомментировала Татьяна Мартьянова, специалист отдела по связям с общественностью Сибирского таможенного управления. — В соответствии с законодательством, данный товар общим весом 26,5 килограммов был изъят и уничтожен.

Это уже восьмая партия санкционных товаров, выявленная сотрудниками службы таможенного контроля после выпуска товаров Новосибирской таможни в торговых точках города с начала года. Всего в результате совместных мероприятий таможни, прокуратуры и Россельхознадзора по Новосибирской области за 9 месяцев было изъято и уничтожено почти четыре тонны товаров из списка продовольственного эмбарго (груши, сыр и мясная продукция из стран Евросоюза и США).

Российское продовольственное эмбарго – запрет ввоза в Россию с 2014 года отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению. В целях защиты национальных интересов Российской Федерации, Президент подписал Указ от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 июля 2015 года № 391 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 года № 774 продукты, попавшие под эмбарго, подлежат уничтожению.