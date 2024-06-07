Самолёты не смогли приземлиться из-за утреннего тумана в Новосибирске

20 самолетов не сели в Новосибирском аэропорту Толмачева. Один самолет не смог вылететь.
Это случилось из-за утреннего тумана.
По информации онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс Шанхай — Новосибирск перенаправили в Красноярск. Некоторые самолёты также были направлены на запасной аэропорт в Новокузнецке.
На данный момент задерживаются четыре рейса в Новосибирск.
Важно отметить, что 7 июня в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение. Днём температура поднимется до +20…+22 градусов. Ожидается сильный дождь, ветер и даже град.
Ранее редакция сообщала о том, что S7 Airlines возобновила прямые рейсы из Новосибирска в Шанхай.
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