ФАС простимулирует регионы ввести дифференцированные энерготарифы для населения

С 1 января 2024 года антимонопольное ведомство предлагает устанавливать дифференцированный тариф, чтобы тем самым снизить перекрестное субсидирование, а также бороться с «серым» майнингом.

Формула расчета максимального размера перекрестного субсидирования, которая определяет такой алгоритм на текущей год, не будет меняться и в следующем году, подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что тарифы для населения будут установлены с учетом ограничения предельных уровней. Конечную стоимость для граждан установят региональные тарифные органы, а ФАС это проконтролирует.

Те регионы, которые не планируют превышать лимит перекрестного субсидирования, нововведение не затронет.

В Минэнерго газете «Ъ» сообщили, что поддерживают предложения ФАС и считают, что мера определяет систему контроля роста перекрестного субсидирования, увеличивающего затраты на оплату электроэнергии промышленными потребителями региона на уровне соответствующего субъекта РФ.

При этом в «Совете рынка» (регулятор энергорынков) полагают, что введение дифференцированных тарифов «будет способствовать решению проблемы перекрестного субсидирования».