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Уборкой снега на трассах Новосибирской области занимались 890 снегоуборочных машин

  • 02/11/2023, 17:49
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Уборкой снега на трассах Новосибирской области занимались 890 снегоуборочных машин
На федеральных трассах — 160.

После снегопада на трассы Новосибирской области выехали 890 снегоуборочных машины. Об этом сообщает ТУАД по Новосибирской области.

Сейчас работает 664 единицы техники шести подрядных организаций: 344 комбинированной дорожной машины, 106 автогрейдеров, 169 тракторов со снегоуборочным оборудованием. Ночью — 890. Всего готовы к работе 1152 единицы, — отметили в сообщении.

По данным Сибуправтодора, для противогололедной обработки федеральных трасс заготовлено 170 тыс. тонн пескосоляной смеси. Подготовлено к работе 419 единиц спецтехники.

Ночью и днем 2 ноября к работам по снегоочистке и противогололедной обработке на федеральных трассах было привлечено не менее 300 единиц  техники: 160 в Новосибирской области, 172 — в Омской, 69 – в  Кемеровской и Томской областях.

По данным ТУАД, в ближайшие дни в Новосибирской области ожидается значительное ухудшение погоды. Местами мокрый дождь, снег, сильный ветер.

Ранее редакция сообщала о том, что синоптики рассказали, когда закончится снегопад в Новосибирске.

Фото: Артём Рязанов

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Рубрики : Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : уборка снега снегоуборочные машины погода в Новосибирске


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