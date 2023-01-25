Власти видят угрозу дефицита почти 100 наименований лекарств

Межведомственная комиссия, созданная Минздравом для определения потенциально дефицитных лекарств, внесла порядка 100 наименований, включая базовые антисептики, обезболивающие, гормоны и вакцины, в закрытую часть госреестра лекарственных препаратов, в отношении которых власти видят угрозу дефицита, пишет «Фармвестник».

Среди прочих в перечень вошли: парацетамол, аспирин, ибупрофен, анальгин, гормональный препарат преднизолон, антибиотики пенициллинового ряда (амоксициллин и доксициклин). Кроме того, список пополнили обезболивающим лидокаином, раствором йода, корвалолом в таблетках и каплях, нитроглицерином, вакциной для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка (АДКС), витамином Е и несколькими видовами иммуноглобулина человека.

Предпосылками к такому положению дел послужили обвальное снижение поставок лекарств из-за рубежа и сложности с отечественным их производством.

В Минздраве прокомментировали, что в списке значатся те лекарства, в отношении которых «в приоритетном порядке будут приниматься меры для обеспечения их доступности на рынке».

Так, в настоящее время для 44 препаратов комиссия уже выдала заключение о возможности ускоренной регистрации, для 11 лекарств выданы разрешения на импорт в Россию в иностранной упаковке, также оформлено и выдано семь разрешений на временное обращение на территории страны незарегистрированных медикаментов.

Отмечается, что изменения в законодательстве, дающие правительству право разрешать импорт лекарственных препаратов в иностранной упаковке в случае их дефицита, приняли весной прошлого года. Согласно документу, такие препараты должны продаваться с самоклеящейся этикеткой на упаковке, в которой есть информация о лекарстве на русском языке.

Ранее редакция сообщала, что госклиники экономят на закупке лекарств.

Фото Минпромторга Новосибирской области