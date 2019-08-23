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ПСБ снизил ставки по военной ипотеке до 9,1% годовых

  • 23/08/2019, 11:40
Новые условия действуют во всех регионах присутствия банка и распространяются на всех участников накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих (НИС).

ПСБ снизил ставки по военной ипотеке до 9,1% годовыхСтавки по военной ипотеке ПСБ снижены до 9,1% как на новые кредиты, так и на рефинансирование уже имеющейся задолженности. Одновременно увеличен размер ипотечного кредита для военнослужащих. Максимальная сумма кредита при рефинансировании составит 2,754 млн руб., по программам на приобретения квартиры в новостройке и на вторичном рынке — 2,574 млн руб.

—ПСБ последовательно улучшает условия по ипотечным кредитам для военнослужащих, сегодня банк снизил ставки, сделав программу еще более привлекательной, — отмечает руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ (ПАО) Марина Заботина. — Как опорный банк ОПК мы видим свою задачу в предоставлении военнослужащим выгодных условий по кредитам и обеспечении комфортных условий обслуживания.

Новые условия действуют во всех регионах присутствия банка и распространяются на всех участников накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих (НИС). Подать заявку на кредит можно онлайн или в любом из 59 ипотечных центров банка.

ПСБ занимает лидирующие позиции по выдаче военной ипотеки. С момента запуска программы в июне 2018 года банк предоставил военнослужащим жилищных кредитов на 23,5 млрд рублей. Банк предлагает военнослужащим привлекательные условия по всем видам ипотечного кредитования. Максимальный возраст заемщика составляет 50 лет. Заемщикам доступны также удобные сервисы дистанционного обслуживания. Отчет об оценке можно заказать и получить онлайн на специальном сайте psb-ocenka.ru. Кроме того, есть опция заказа онлайн-страховки компаний СПАО «Ингосстрах» и «СОГАЗ» прямо в день проведения сделки, весь процесс займет не более 10 минут.

Фото: пресс-служба банка

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