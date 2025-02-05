ФАС выдала предупреждение двум маркетплейсам, навязавшим скидки продавцам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения Ozon и Wildberries, а также обязала их до 28 февраля получить от продавцов подтверждения участия в распродажах.
Как сообщает ведомство, компании внесли изменения в условия проведения акций на своих площадках. Из-за этих изменений товары автоматически попадали в категорию распродаж, а скидки на них устанавливались за счёт продавцов без их согласия.
— ФАС предупредила компании о необходимости до 28 февраля 2025 года создать условия, при которых участие в таких скидочных мероприятиях возможно только при подтверждении от продавца, — говорится в сообщении.
Если маркетплейсы не будут соблюдать условия, в отношении них будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.
Ранее редакция сообщала о том, что участники медицинского картеля поставляли лекарства в Новосибирскую область. Сговор на общую сумму почти 700 миллионов рублей выявили сотрудники ФАС.
Источник фото: сайт Федеральной антимонопольной службы, автор- пресс-служба
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