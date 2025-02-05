Просроченные продукты обнаружили в новосибирских магазинах «Светофор»

В Новосибирске Роспотребнадзор нагрянул с проверкой в сеть магазинов «Светофор» (ООО «Торгсервис 54») из-за нарушений санитарного законодательства. Об этом сообщили в издании Atas.info со ссылкой на ведомство.

В январе были проведены внеплановые проверки, в ходе которых специалисты обнаружили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Как рассказывает Atas.info со ссылкой на Роспотребнадзор, в магазинах были выявлены проблемы с содержанием помещений, хранением уборочного инвентаря, ведением учётной документации и реализацией просроченной продукции. Некоторые из этих нарушений уже устранены.

Большинство магазинов пока продолжают работать. Стоит отметить, что Роспотребнадзор проводил проверки сети «Светофор» не только в Новосибирске. В конце января были временно закрыты магазины в Москве из-за просроченных продуктов, тараканов и других нарушений.

По данным 2ГИС, в Новосибирске 34 магазина «Светофор», а также 9 точек «Маяк» (входит в сеть «Светофор»)

Ранее редакция сообщала о том, что Роспотребнадзор проверит дискаунтеры «Светофор». Провести проверки потребовал депутат Госдумы.