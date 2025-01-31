Участники медицинского картеля поставляли лекарства в Новосибирскую область

Федеральная антимонопольная служба России подозревает в сговоре во время участия в торгах на поставку жизненно важных препаратов две компании — ООО «Просторы здоровья» и ООО «МФК «Арфа». В пресс-службе УФНС по Новосибирской области Infopro54 подтвердили, что эти компании осуществляли поставки медикаментов и в наш регион.

Сотрудникам службы удалось выяснить, что организации одерживали победу на торгах без снижения или с минимальным снижением от начальной цены контракта. Среди прочего они доставляли в регионы препараты для людей, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также лекарства, входящие в перечень жизненно важных. При этом общая сумма максимальных цен контрактов составила 664,6 миллиона рублей.

По результатам расследования ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства – ФЗ «О защите конкуренции». Если вина обеих компаний будет доказана, то им грозят оборотные штрафы.

— Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении участников торгов для нужд государственных учреждений здравоохранения в 62 регионах РФ, — указано в сообщении ФАС.

Ранее две другие компании, участвующие в госзакупках в Новосибирске, также заподозрили в сговоре. Общий ущерб от создания картеля на том момент уже составил более миллиарда рублей.