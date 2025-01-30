ФАС выявила картель продавцов наушников на маркетплейсах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельное соглашение, заключённое продавцами наушников на маркетплейсах. Как пояснили корреспонденту Infopro54 в УФАС, в картели участвовали и жители Новосибирской области.

По информации ФАС, предприниматели договорились о ценах, чтобы поддерживать их на определённом уровне и вытеснять конкурентов. Для координации своих действий они использовали чат в мессенджере и онлайн-таблицу.

Участники сговора синхронно повышали цены, следили за соблюдением договорённостей и вместе применяли различные методы против конкурентов, которые не участвовали в их действиях. Среди этих методов были негативные отзывы и заказы товаров конкурентов в другие регионы или страны без их последующего выкупа.

В ходе анализа было установлено, что между общим ростом цен на наушники на маркетплейсах и действиями выявленного картеля существует взаимосвязь. Федеральная антимонопольная служба пришла к выводу, что продавцы действовали согласованно, стремясь извлечь прибыль за счёт ограничения конкуренции на рынке.

В результате 27 участников сговора были признаны виновными в нарушении антимонопольного законодательства.

Один из ответчиков, ознакомившись с доказательствами по делу, подал признательное заявление. В случае, если его действия будут признаны верными, его могут освободить от административной ответственности, в то время как остальные участники рискуют столкнуться со штрафами.

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