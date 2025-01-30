Депутатам новосибирского парламента предложили поименно выбирать спикера

На январской сессии депутаты Заксобрания проголосовали за упразднение должности первого заместителя председателя. До сих пор эту должность занимал депутат Андрей Панферов. В декабре 2024 года депутаты регионального парламента единогласно проголосовали за назначение Андрея Панферова на должность уполномоченного по правам предпринимателей. Предложение было безальтернативным.

Зампредседателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Вадим Агеенко предложил коллегам рассмотреть возможность открытого голосования при избрании спикера

— Хочу напомнить по нашему регламенту, в котором мы живем, мы избираем тайным голосованием только две должности: председателя и первого заместителя. Все остальное у нас идет открыто. Все видно и слышно. Даже четырёх заместителей губернатора мы поддерживаем открыто. И это правильная практика. Депутаты люди открытые, скрывать им нечего, поэтому я предложил бы рассмотреть возможность прямых выборов председателя, а не тайное голосование. Предлагаю сделать запись такую, и пообсуждать этот вопрос, — предложил он.

Спикер Андрей Шимкив поддержал это предложение и сказал, что депутатам «не от кого прятаться».

Ранее редакция сообщила, что девять кандидатов претендуют на должность главы города Бердска. Победитель определится 13 февраля.