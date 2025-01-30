Налоговика арестовали за регистрацию компаний по фиктивным адресам в Новосибирске

Ленинский районный суд Новосибирска поддержал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении бывшего налогового инспектора Михаила Герасимова.
Он обвиняется в получении взяток.
По версии следствия, Герасимов с 2021 по 2022 годы получил через посредника деньги за принятие решений о предоставлении фиктивных адресов для регистрации юрлиц. 28 января 2025 года Михаил Герасимов был задержан, ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений.
После рассмотрения дела суд отправил обвиняемого под домашний арест до 27 марта. Кроме того, Герасимову запрещено общаться с потерпевшими, свидетелями, другими обвиняемыми по уголовному делу. Он также не может пользоваться телефоном и интернетом, кроме взаимодействия со следователем и защитником.
Постановление в законную силу не вступило.
Напомним, в январе 2024 года за взятку в миллион рублей в Новосибирске задержали замруководителя налоговой. Она подозревается в получении денег за фальсификацию результатов камеральной налоговой проверки.
Ранее редакция сообщала о том, что налоговиков задержали за разглашение данных о 40 тысячах компаний и ИП в Новосибирске.
Фото из группы судов общей юрисдикции Новосибирской области ВКонтакте.
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