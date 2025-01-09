«Попользовались и вернули»: Новосибирские ПВЗ разгребают «новогодний потребительский экстремизм»

На последние даты новогодних каникул пришелся традиционный старт «новогоднего потребительского экстремизма». Как владельцы ПВЗ, так и сами продавцы жалуются на возвраты в пункты выдачи всей новогодней атрибутики, начиная от искусственных елей и заканчивая гирляндами. При этом покупатели ссылаются на то, что товары бракованные или не подошли. Но последующая проверка, как правило, выявляет полное отсутствие дефектов, а также факт предыдущего использования, что делает невозможным дальнейшую продажу елей и гирлянд.

— Покупатели даже не пытаются скрыть, что пользовались гирляндами и прочей новогодней атрибутикой. У нас вариантов нет. Мы обязаны принимать возвраты. Судиться по таким прецедентам бессмысленно, так как стоимость товара невысокая, а судебные пошлины в прошлом году подняли. Сомневаюсь, что много производителей\поставщиков на это решается, — говорит Сергей, собственник нескольких новосибирских ПВЗ.

Интересно, что некоторые участники новосибирского рынка отмечают уменьшение случаев «новогоднего покупательского экстремизма» в этом году.

— В позапрошлом и прошлом году это явление носило более массовый характер, — рассказала Infoprop54 Елена, сотрудница одного из новосибирских ПВЗ Wildberries. — Но впереди еще старый Новый год. Так что пока рано делать выводы по этому году.

Екатерина из ПВЗ Ozon говорит, что из года в год после Нового года новосибирцы довольно активно возвращают продавцам елочные венки.

— Сразу после праздников начинают возвращать. В один год меньше, в другой — больше. Но постновогодние возвраты есть всегда, — утверждает Екатерина.

Напомним, одной из мерой борьбы с покупательским экстремизмом на маркетплейсах может стать рейтинг с оценкой поведения покупателей. С такой инициативой выступило «Федеральное общество сетевой торговли». Предполагается, что данный рейтинг будет отражать потребительское поведение покупателей. Эту инициативу поддерживают не все, однако некоторые маркетплейсы уже начали тестировать ограничения на возврат товаров. Пока же по данным организации ФОСТ 87% продавцов сталкиваются с невыкупом товаров, их порчей, а также мошенничеством и допрасходами на логистику. Все эти действия приводят к потерям до 16% от оборота продавцов, что чревато открытыми конфликтами между покупателями и сотрудниками ПВЗ.

Помимо этого, рассматривается введение на онлайн-площадках предоплаты за товар, что могло бы снизить риски для продавцов. Хотя, в любом случае, на сегодняшний день покупатели имеют право вернуть товар в течение двух недель без объяснения причин, если товар не был использован.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область заняла десятое место в России по покупке гирлянд перед Новым годом, а также попала в лидеры по числу елок, приобретенных на маркетплейсе.