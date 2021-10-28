Рекламодателям

«ФАВОРИТ» привлек более 200 инвесторов

  • 28/10/2021, 17:47
Новости Новосибирской области
Выплата купона будет осуществляться ежемесячно по ставке 12,5% годовых.

Организатор займа новосибирской компании подвел итоги размещения первого выпуска биржевых облигаций ООО «Фабрика ФАВОРИТ». Всего в размещении бумаг эмитента приняли участие 206 инвесторов. Самая крупная заявка достигла 9 млн рублей, средний объем заявки составил 243 тыс. рублей, минимальная — 1 тыс. руб., а самая популярная — 100 тыс. рублей, сообщила пресс-служба ООО «Юнисервис Капитал».

Номинал листа — 1 тыс. руб., выплата купона будет осуществляться ежемесячно по ставке 12,5% годовых, зафиксированной на весь период обращения — 3 года. По условиям эмиссии частичное погашение по 25% от номинала пройдет в дату окончания 27, 30, 33, 36 купонных периодов. Оферта не предусмотрена. Совокупный объем выпуска — 50 млн рублей.

— Привлеченные средства компания планирует направить на частичное финансирование нескольких направлений в рамках стратегии развития: запуск новых линеек продукции и расширение работы с торговыми сетями с целью увеличения прибыли, — напомнил организатор.

Облигации компании по выпуску 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021. доступны на вторичных торгах по коду ISIN: RU000A103X74. ООО «Юнисервис Капитал» / АО «Банк Акцепт» / ООО «ЮЛКМ».

ООО «Фабрика Фаворит» работает на рынке 17 лет и занимает лидирующие позиции производителей свежих сыров и масложировой продукции на рынке Сибири и Дальнего Востока, говорится в сообщении организатора. Компания производит свежие и плавленые сыры, натуральное сливочное масло, спреды и маргарин под несколькими собственными торговыми марками: Favorit Cheese, «Чулымский маслосырзавод», «Крестьяночка», «Крестьянское Сибирское», «Престол», «ГОСТ», «Чулымское», FAVORIT OIL и другие, а также под марками партнеров: «Фермер-Центр», «Мария- Ра», «Ярче». Производство находится на 2 промплощадках, расположенных в Новосибирской области. За 6 месяцев 2021 года компания выпустила: 320 тонн сыров, из них 176 — свежих, 135 — плавленых (за 2020-й — 680 тонн, за 2019-й — 651 тонну); 947 тонн масложировой продукции, в том числе 694 тонны — спреды, 225 тонн — масло, 28 тонн — маргарин (за 2020-й — 1873 тонны, за 2019-й — 2153 тонны)

Продукция компании поставляется в 15 тысяч торговых точек. 86% продукции реализуются в 8 регионах РФ, более 50% продаж приходятся на субъекты СФО. Оставшиеся 14% приходятся на прочие регионы, включая зарубежные страны (Казахстан, Киргизия, Монголия), доля поставок в которые не превышает 1,5%. Также компания развивает поставки в Таджикистан и Узбекистан.

Наибольший объем в структуре выручки за первое полугодие 2021 года занимают масло сливочное (31,7%) и сыр свежий (30,3%). Доля выручки от реализации спредов составила 24,1%. Доля свежих сыров в выручке ежегодно увеличивается, что связано с высоким спросом конечного потребителя на продукцию. Наиболее высокая валовая рентабельность приходится на спреды (не ниже 26%), уточняется в презентации эмитента.

По итогам 6 месяцев 2021 года выручка компании составила 281 млн рублей (за 2020-й — 580 млн, 2019-й — 548 млн). Чистая прибыль по итогам полугодия — 11,8 млн рублей, (за 2020 год — 23 млн, за 2019-й — 30,6 млн).

Глобальная цель эмитента — занять 30% рынка свежих сыров Новосибирской области, увеличить долю на рынке Сибири и Дальнего Востока. В планах компании на ближайшие 5 лет — расширение площадей для изготовления сыров для увеличения производства в 2,5-3 раза; организация отдельного участка производства сыров группы «Адыгейских» (это позволит увеличить их выпуск в 2-3 раза), тем самым освободив мощности для производства сыров группы «Паста Филата», увеличив их производство в 3 раза; расширение ассортимента по группам сыров.

Фото с сайта ООО «Юнисервис Капитал»

64

Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Новосибирская область Москва

Теги : промышленность облигации инвестиции бизнес


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Ежедневные рейсы в Москву для омичей стали недоступны

28/10/2021, 17:41

Цифровизация проникает на сибирский рынок микрозаймов

27/10/2021, 12:20

Большинство сибиряков готовы пользоваться цифровым паспортом вместо бумажного

26/10/2021, 15:09

В Сибири за 9 месяцев выявлено более 1000 фактов взяточничества

24/10/2021, 11:25

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Сегодня никто до конца не понимает, что происходит на дорогах города и области

Все материалы
Лента новостей

В Новосибирской области впервые за 15 лет подорожали лошадиные силы

28/10/2021, 17:20

«Закон об инвестфонде позволит остудить горячие головы»

28/10/2021, 14:45

Расходы на содержание объектов культурного наследия в регионе сократились в 15 раз

28/10/2021, 14:09

Вопрос о реставрации кинотеатра «Металлист» решится до 2024 года

28/10/2021, 13:51
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Коротко.
4/10/21, 16:00

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

«Школа 21» в Новосибирске: старт первого потока

28/10/2021, 16:02

Корпоративные клиенты ВТБ смогут регистрировать договоры залога недвижимости в нерабочие дни

28/10/2021, 15:46

Кредиты без залога для компаний МСБ на сумму до 15 млн рублей

28/10/2021, 13:24

ВТБ запускает бесплатный курс по бухгалтерии для малого бизнеса

28/10/2021, 10:52

Клиенты ВТБ смогут бесконтактно снимать наличные с цифровых карт

27/10/2021, 17:24

Как Вы считаете, прошедшие выборы были честными и справедливыми?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирской области

В Новосибирской области впервые за 15 лет подорожали лошадиные силы

«Закон об инвестфонде позволит остудить горячие головы»

Высшим чинам мэрии «со скрипом», но индексировали зарплату

Софинансирование концессий и ГЧП ограничат 2% от собственных доходов бюджета

Рекорд по транспортному налогу в Новосибирске — 2,5 млн рублей за год

Финансы

Новости Новосибирска

В Новосибирске зарегистрировано почти 23 тысячи договоров долевого строительства

Конкуренция за средства населения усилится

Ипотека теряет привлекательность

Новосибирский производитель сыров выходит на облигационный рынок

Приставы арестовали мельничный комплекс в Ордынке

Политика

Новости Новосибирской области

Мандат получил преемник Александра Аксененко

Четверым вице-спикерам горсовета Новосибирска становится тесно

На слушания собираться нельзя, на сессии — без проблем

Фракция ЛДПР в горсовете Новосибирска прекратила существование

Областным и городским депутатам представили новеньких во власти

Недвижимость

Новости Новосибирска

Расходы на содержание объектов культурного наследия в регионе сократились в 15 раз

Вопрос о реставрации кинотеатра «Металлист» решится до 2024 года

Как цифровизация меняет строительную отрасль?

Ипотека теряет привлекательность

В области готовят еще шесть масштабных инвестпроектов в недвижимости

Технологии

Новости Новосибирска

Новосибирские ученые хотят решить проблему гипогликемии у больных диабетом с помощью искусственного интеллекта

В Новосибирске разрабатывают «умные» электросети для авиации

Область выбрала подрядчика для системы видеонаблюдения

Борьбу с эпидемией ВИЧ-инфекции обсудили на отраслевом форуме OpenBio

В мире вирусных угроз, персонализированной медицины и «цифры»

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон передаст башенные активы независимому оператору

По делу и для развлечения: эксперты подвели итоги сезона кикшеринга в Новосибирске

МегаФон и AliExpress Россия запустили «Мобильный ID» в приложении интернет-платформы

МегаФон предложил вахтовикам «заморозить» номер на время командировки

Кобрендинговый проект МТС и Xiaomi появился в Новосибирской области

Агропром

Новости Новосибирской области

Новосибирские аграрии вышли на десятилетний рекорд

Цены на новый урожай поползли вверх

Сибирские ученые зарегистрировали новый сорт картофеля

Губернатор не хочет выпускать за пределы региона профицит сельхозпродукции

Кампусная карта Россельхозбанка — новый формат студенческой жизни

Транспорт

Новости Новосибирска

Муниципальную систему контроля за дорожным движением разделят

Рекорд по транспортному налогу в Новосибирске — 2,5 млн рублей за год

За год в Новосибирске резко выросли продажи премиальных авто с пробегом

Стратегия развития электромобилей в России

Автопарк новосибирцев за год пополнился на 13 тыс машин

Медицина

Новый год в санатории «Парус»: как встретишь, так и проведешь!

Новосибирские ученые хотят решить проблему гипогликемии у больных диабетом с помощью искусственного интеллекта

За счет обязательной вакцинации в Новосибирской области рассчитывают привить 275 тысяч человек

Реабилитация после операции, травм, ковида — новейшие методики и технологии

В Новосибирске открыли первое в Сибири паллиативное отделение для больных туберкулезом

Авто

Новости Новосибирска

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Туризм

Новости туризма

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Общество

Новости Новосибирской области

В Новосибирской области впервые за 15 лет подорожали лошадиные силы

Расходы на содержание объектов культурного наследия в регионе сократились в 15 раз

Вопрос о реставрации кинотеатра «Металлист» решится до 2024 года

В Куйбышеве запустили мощный газовый терминал

Высшим чинам мэрии «со скрипом», но индексировали зарплату

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска