Профсоюз «Тяжстанкогидропресса» обратился к главе Минпрома России через СМИ

— Новосибирская областная организация Российского профсоюза работников промышленности обращается к вам с просьбой оказать содействие по сохранению уникально предприятия и «Тяжстанкогидропресс», — говорится в открытом обращении профсоюза к министру промышленности и торговли Российской Федерации Денису Мантурову, поступившему в редакцию.
Обращение было принято на президиуме 20 октября 2021 года по поручению коллектива предприятия ПАО «Тяжстанкогидропресс». Сотрудники завода подчеркивают, что спасение предприятия позволит сохранить рабочие места, вернуть специалистов за станки, а в связи со строительством в Новосибирской области ряда объектов федерального масштаба, позволит увеличить количество рабочих мест и снизить безработицу в городе и области.
— В настоящее время руководство области и коллектив ПАО «Тяжстанкогидропресс» предпринимает целенаправленные действия для стабилизации сложной экономической ситуации и постепенного наращивания объёмов производства, но без целенаправленной поддержки со стороны государства — это практически невозможно сделать! — подчеркивается в письме. — Потеря многолетнего опыта коллектива предприятия приведет в дальнейшем к значительным затратам ресурсов на восстановление производства уникального оборудования, без которого машиностроительный комплекс не обойдется!
Как говорится в обращении, на предприятии сегодня остался только персонал для обслуживания зданий и сооружений.
ПАО «Тяжстанкогидропресс» производил тяжелые станки и гидравлические прессы, отливает чугунные изделия массой до 18 тонн, производил термическую, механическую и токарную обработку, шлифовку крупногабаритных деталей и другие работы. В середине 2020 года на предприятии работало более 400 человек. Среди заказчиков «Тяжстанкогидропресса» были ПАО «Северсталь», ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», АО «Муромский стрелочный завод», АО «Новосибирский стрелочный завод», ЦЕРН (CERN) – Европейская организация по ядерным исследованиям.
Фото с сайта Тяжстанкогидропресса
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