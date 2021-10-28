Профсоюз «Тяжстанкогидропресса» обратился к главе Минпрома России через СМИ

— Новосибирская областная организация Российского профсоюза работников промышленности обращается к вам с просьбой оказать содействие по сохранению уникально предприятия и «Тяжстанкогидропресс», — говорится в открытом обращении профсоюза к министру промышленности и торговли Российской Федерации Денису Мантурову, поступившему в редакцию.

Обращение было принято на президиуме 20 октября 2021 года по поручению коллектива предприятия ПАО «Тяжстанкогидропресс». Сотрудники завода подчеркивают, что спасение предприятия позволит сохранить рабочие места, вернуть специалистов за станки, а в связи со строительством в Новосибирской области ряда объектов федерального масштаба, позволит увеличить количество рабочих мест и снизить безработицу в городе и области.

— В настоящее время руководство области и коллектив ПАО «Тяжстанкогидропресс» предпринимает целенаправленные действия для стабилизации сложной экономической ситуации и постепенного наращивания объёмов производства, но без целенаправленной поддержки со стороны государства — это практически невозможно сделать! — подчеркивается в письме. — Потеря многолетнего опыта коллектива предприятия приведет в дальнейшем к значительным затратам ресурсов на восстановление производства уникального оборудования, без которого машиностроительный комплекс не обойдется!

Как говорится в обращении, на предприятии сегодня остался только персонал для обслуживания зданий и сооружений.

Напомним, в апреле ПАО «Тяжстанкогидропресс» потребовал признать себя несостоятельным. Заявитель указал на наличие задолженности в размере 1,1 млрд руб. 11 июня Новосибирский арбитражный суд признал банкротом учредителя сервисного металлоцентра (СМЦ) «Стиллайн» и экс-гендиректора «Тяжстанкогидропресса» Николая Степакина. 18 июня Арбитражный суд удовлетворил заявление кредитора — Сбербанка и арестовал имущество бизнесмена на сумму около 700 млн рублей. В июле правительство региона сообщило, что ПАО «Тяжстанкогидропресс» погасил задолженность по налогам в размере около 4 млн рублей. В перспективе компания планировала выйти на погашение налоговой задолженности по 10 млн рублей ежемесячно. При этом в начале июля профсоюз работников «Тяжстанкогидропресса» предъявил иск предприятию на 685 тысяч. Это отчисления, которые платили сотрудники завода на протяжении трёх лет. В конце июля представитель Минпромторга области сообщил, что у «Тяжстанкогидропресса» появился потенциальный инвестор. При этом участники рынка отмечают, что площадка предприятия очень интересует девелоперов, которые готовы застраивать ее жильем. В начале августа деятельность предприятия приостановили МЧС и приставы. На срок до 90 суток. В середине октября Арбитражный суд Новосибирской области ввел на заводе процедуру банкротства — наблюдение

ПАО «Тяжстанкогидропресс» производил тяжелые станки и гидравлические прессы, отливает чугунные изделия массой до 18 тонн, производил термическую, механическую и токарную обработку, шлифовку крупногабаритных деталей и другие работы. В середине 2020 года на предприятии работало более 400 человек. Среди заказчиков «Тяжстанкогидропресса» были ПАО «Северсталь», ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», АО «Муромский стрелочный завод», АО «Новосибирский стрелочный завод», ЦЕРН (CERN) – Европейская организация по ядерным исследованиям.